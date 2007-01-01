В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую

Наша читательница рассказала о проблеме на участке между улицами Баумана и Гагарина.

- Каждодневно здесь происходит систематическое нарушение ПДД, - отметила калужанка. - На данном участке дороге действуют знаки «по четным и нечётным дням стоянка запрещена». Но после 9:00 обе стороны дороги заставлены машинами. И проезд двух машин уже затруднителен. Машины бросают и на выездах с дворовых территорий. Уже писала обращение в ГИБДД, ситуация не меняется. Эвакуаторов в этом месте не было никогда. Скоро улица Дзержинского станет платной, и тогда ситуация ещё более усугубится для местных жителей.

Городские власти этот вопрос пока не комментировали.

Напомним, зону платной парковки на улицах Калуги расширят уже с 1 ноября.