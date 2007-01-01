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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге платную парковку расширят с 1 ноября

Об этом в понедельник нам рассказали в городской управе.
Дмитрий Ивьев
19:01 сегодня
0 1212
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- Запуск отдельных участков запланирован на 1 ноября, - говорится в официальном комментарии. - Установка знаков и нанесение разметки производится в соответствии с проектом организации дорожного движения. Водителям рекомендуется следить за дорожными знаками.

Напомним, власти города в начале октября решили расширить зону платной парковки еще на восемь улиц.

Какие из них станут платными уже на этой неделе, пока не уточняется. Но разметку в последнее время наносили на Театральной, Дзержинского, Достоевского, Плеханова и Гагарина.

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Лента комментариев
alexb82

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А в чем вопрос? поставьте такие же фильтры у себя в квартире и будет у вас вода как у разливаек, не забудьте фильтры менять по графику. Лично я не понимаю зачем воду покупать? В кране вода нормальная, да, есть осадок, так вы представьте сколько эта вода от места фильтрации и обеззараживания по трубам, причем давно не новым, течет до вашего крана. Использую кувшинчик для фильтрации от песка и ржавчины, и все.

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