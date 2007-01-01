В Калуге платную парковку расширят с 1 ноября

Об этом в понедельник нам рассказали в городской управе.

- Запуск отдельных участков запланирован на 1 ноября, - говорится в официальном комментарии. - Установка знаков и нанесение разметки производится в соответствии с проектом организации дорожного движения. Водителям рекомендуется следить за дорожными знаками.

Напомним, власти города в начале октября решили расширить зону платной парковки еще на восемь улиц.

Какие из них станут платными уже на этой неделе, пока не уточняется. Но разметку в последнее время наносили на Театральной, Дзержинского, Достоевского, Плеханова и Гагарина.