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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге положили асфальт на 2-м Тарутинском проезде
Авто и транспорт

В Калуге положили асфальт на 2-м Тарутинском проезде

Дорожники провели там работы в пятницу, 25 октября.
Дмитрий Ивьев
16:54 сегодня
0 498
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В управлении городского хозяйства сообщили, что погода способствует этому.

Ранее эту улицу не ремонтировали более 15 лет.

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Лента комментариев
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