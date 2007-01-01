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Новость дня Авто и транспорт

Центр Калуги встал в пробках

Движение затруднено в пятницу, 25 октября, во многих частях города.
Дмитрий Ивьев
16:29 сегодня
0 1752
Фото: Яндекс.Карты.
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Ситуацию осложняют остановившиеся на проезжей части троллейбусы. Напомним, они с утра не ходят из-за повреждения кабеля на улице Чижевского.

Большие заторы на улицах Ленина, Кутузова, Достоевского, Жукова, Либкнехта, Баррикад, Гагарина, Набережной, Воробьевской, площади Старый Торг, 2-м Красноармейском переулке.

За такси от Старого Торга до вокзала Калуга-1 просят около 400 рублей.

Троллейбусы вновь должны поехать около 18:00.

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Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

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maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

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