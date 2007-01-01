Центр Калуги встал в пробках
Движение затруднено в пятницу, 25 октября, во многих частях города.
Ситуацию осложняют остановившиеся на проезжей части троллейбусы. Напомним, они с утра не ходят из-за повреждения кабеля на улице Чижевского.
Большие заторы на улицах Ленина, Кутузова, Достоевского, Жукова, Либкнехта, Баррикад, Гагарина, Набережной, Воробьевской, площади Старый Торг, 2-м Красноармейском переулке.
За такси от Старого Торга до вокзала Калуга-1 просят около 400 рублей.
Троллейбусы вновь должны поехать около 18:00.
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