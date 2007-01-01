Центр Калуги встал в пробках

Движение затруднено в пятницу, 25 октября, во многих частях города.

Ситуацию осложняют остановившиеся на проезжей части троллейбусы. Напомним, они с утра не ходят из-за повреждения кабеля на улице Чижевского.

Большие заторы на улицах Ленина, Кутузова, Достоевского, Жукова, Либкнехта, Баррикад, Гагарина, Набережной, Воробьевской, площади Старый Торг, 2-м Красноармейском переулке.

За такси от Старого Торга до вокзала Калуга-1 просят около 400 рублей.

Троллейбусы вновь должны поехать около 18:00.