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Улицу Чижевского в Калуге откроют в конце октября

Дмитрий Ивьев

Основная часть работ на проезжей части на участке между улицами Ленина и Московской уже почти завершена, сообщили 25 октября в областном водоканале.

Дмитрий Ивьев 470 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники