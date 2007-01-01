Улицу Чижевского в Калуге откроют в конце октября
Основная часть работ на проезжей части на участке между улицами Ленина и Московской уже почти завершена, сообщили 25 октября в областном водоканале.
- В конце октября планируем открыть дорожное движение на указанном участке, - говорится в официальном комментарии предприятия.
Напомним, на улице Чижевского меняют коммуникации, чтобы потом провести ремонт самой дороги.
До конца года чиновники обещают положить там новый асфальт.
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