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Новость дня Авто и транспорт

Улицу Чижевского в Калуге откроют в конце октября

Основная часть работ на проезжей части на участке между улицами Ленина и Московской уже почти завершена, сообщили 25 октября в областном водоканале.
Дмитрий Ивьев
02:00 сегодня
0 470
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- В конце октября планируем открыть дорожное движение на указанном участке, - говорится в официальном комментарии предприятия.

Напомним, на улице Чижевского меняют коммуникации, чтобы потом провести ремонт самой дороги.

До конца года чиновники обещают положить там новый асфальт.

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Лента комментариев
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