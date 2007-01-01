В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов

С 11:40 в пятницу, 25 октября, не ходят маршруты №1, 2, 3, 5, 6, 12 и частично 18.

Это произошло из-за того, что рабочие водоканала повредили кабель при работах на улице Чижевского, заявили в «Управлении калужского троллейбуса».

Без электричества остались троллейбусные контактные сети на улицах Ленина, Кирова, Луначарского, Московской, площадях Победы и Старый Торг.

Водоканал сообщил УКТ, что подрядчик для проведения ремонта уже найден. Вернуть троллейбусы планируют около 18:00.