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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов

С 11:40 в пятницу, 25 октября, не ходят маршруты №1, 2, 3, 5, 6, 12 и частично 18.
Дмитрий Ивьев
15:06 сегодня
1 2538
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Это произошло из-за того, что рабочие водоканала повредили кабель при работах на улице Чижевского, заявили в «Управлении калужского троллейбуса».

Без электричества остались троллейбусные контактные сети на улицах Ленина, Кирова, Луначарского, Московской, площадях Победы и Старый Торг.

Водоканал сообщил УКТ, что подрядчик для проведения ремонта уже найден. Вернуть троллейбусы планируют около 18:00.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

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Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

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Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 сегодня
1 2508
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

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Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

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14:35 сегодня
1 2002
Белый Орёл

Gbgtw, он прозрел

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