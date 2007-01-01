Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года

Они займут около трех-четырех лет, сообщил в пятницу, 25 октября, мэр столицы.

В интервью агентству ТАСС Сергей Собянин рассказал, что частота движения поездов до региональных центров увеличится в три раза.

Также предполагается закупка новых поездов и частичная модернизация путей.

В дальнейшем частоту движения поездов между Калугой и Москвой хотят повысить в шесть раз.

Власти Москвы рассчитывают, что это позволит столичной агломерации вырасти с 20 до 30 миллионов человек.