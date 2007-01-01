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Главная Новости Авто и транспорт Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
Новость дня Авто и транспорт

Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года

Они займут около трех-четырех лет, сообщил в пятницу, 25 октября, мэр столицы.
Дмитрий Ивьев
13:18 сегодня
1 3614
Фото: мэрия Москвы.
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В интервью агентству ТАСС Сергей Собянин рассказал, что частота движения поездов до региональных центров увеличится в три раза.

Также предполагается закупка новых поездов и частичная модернизация путей.

В дальнейшем частоту движения поездов между Калугой и Москвой хотят повысить в шесть раз.

Власти Москвы рассчитывают, что это позволит столичной агломерации вырасти с 20 до 30 миллионов человек.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
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2 3280
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Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

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1 516
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Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

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1 2508
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

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Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

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Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

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А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

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Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

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