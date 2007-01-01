0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге
Новость дня Авто и транспорт

Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге

Проблема возникла днем в пятницу, 25 октября.
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
1 2010
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- С 11:40 в связи с аварийным отключением напряжения по ул. Кирова, пл. Победы, ул. Ленина, пл. Старый торг, ул. Московская, ж.д. вокзал Калуга-1, ул. Луначарского не могут осуществлять движение троллейбусы маршрутов № 1, 2, 3 (оба кольца), № 5, 6, 12, №18 частично следуют по маршруту Сквер Мира-Кошелев, - рассказали в «Управлении калужского троллейбуса».

Когда они поедут, пока не сообщается.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
14 оценили
21%
0%
29%
7%
14%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 сегодня
2 3280
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 сегодня
1 516
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 сегодня
1 2508
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 сегодня
3 858
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 сегодня
1 3586
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 сегодня
1 2608
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 сегодня
3 2048
Белый Орёл

Ну, как водится - Синие мосты и ничегог больше, а что вы ждали - счастья - это не про вас

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
14:37 сегодня
2 3280
Белый Орёл

Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

...
Авто и транспорт
Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге
14:35 сегодня
1 2002
Белый Орёл

Gbgtw, он прозрел

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
14:34 сегодня
3 858
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9tVlIvMXd2WVF4QXRGaFVRU3dEOGc9PSIsInZhbHVlIjoielV0dWR3VUNwYzl4UE96U010VUtsMTVUbkRqbnlYMkg3UTlFeSsrS0FjMlRXVkRmZWxZZkZMWitFdXZhYUQrUWJxdkRlMTM1NHM3cWgxdERmeG5WRFIvc3BTcDFuSkRLOEg3eHFoSHpLMDVpMWdGZW9IRFJOb0QxbmY0aE5wdml5M1Y5QkxtVklRMGx6N0RldUVBQkR3UmEreDNuOVdFYXN4NFJlL3d2bEtSREl1VHkyMCt4MGs1K093NW5nNmx0cGZPcE4xNXp4d0VQMXROMmt4Zm41cHlOZ2Zmb1Nqekc3V25jeUU3VURhYUU4aVRjd2cwWXJ6RnEvYm1VWFhKQW10VDYvVVFpQmU4RW5xRUg1K3JNK2EwSUNOMTI1YkpHa2Q4dEtuaVQvaE1JclNGZHV5bDI0RDZ0NG5wZXJraENJNUkyOXJZQkRlYmF4YStGMDd3bWFCenNCd0lTY3BNSks1MHMvSVVocjlja0NJV1JPZll1K3E0ZXdQcXVva3d5djlwWVBhMXVpeTNOQnNUL3NOSVpJOTF3dXZTVU9CNHZUVC9hWDl6aThueldLaUFneFBoVlFUbmxjNHBqaGE4WlJITHYzMDdXZTl6bU1zVzY5N25heTFmaDNPd0VIQnk0bmcyczU0ZE9DYktRb24vQVpHVTFVd1g2Qk5nMXloTUN4NkwwdFdNZklhSFlVR0krUk5sc2JXSHdHTFY5VjB5SllCb2pwdXZxQzFvMlZhSUo2VngzNEdQYUUwWlR1ZW1nMVp1U0FFVkZhdDA3eVNLOHBWMlpGNmFoOFk4bVkvSTFoREZValYzY3AzUmEyMmRvWEFHNU9LRGlBRkI0anJ1dSIsIm1hYyI6IjE3NDczOGU2NTVhNzBiOTc5MjgwOWMyNGQwYTJjOTljOGYwMWJkMzNlODk3YmUwMTQxZGMyNGZmMDQ4ODk5NjciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik0rYzlIT0RvcWlhb0RlTUo0cisvM1E9PSIsInZhbHVlIjoiZlNqTkZqUDh4NFYyczV2djhnT3hSNFNiNHQ3ZEIwTjR1S2xtVzhHWmU0YXRSZFVrQ3c3UmNIZGxxdnB1RTRJNXpTTTFQeU96RGNrK25VUmtnK2k2dzdJNXZaeHlqWG1tZWZ1NUtlRGRUNTRJT1Y5T1hrYUVhaE4xZjJ4a1dPWXB4aEhtNzNqZC9pWlkycEpxcFkzQkdwVmhTblU3QTkyVGZqQk1Lb2Z5WDVEOXlTdGgyaDNNb3Y0S2tNV29qb2F4Q21BQTFDczRTcEVTZk9SNnBNUm1GcnFMZHNvUjJRRTgrUlRNbllmY1I3UEFXdlFtWjJGeFpUbFQxMVB5aEgycnFWQVdaSngrZzU2NjRBTXhhMHg5cFdtcDJ0dHhnbVFBRGt2amFBRGlTZHV1b2xOK2FEc000Z2lma0RVc2RoNlc5MWxjTHFTRkNUdkZOMVk4Q2JpVWMvbC9jS2RpMk05Zm5iVjJ2VmJDd0ZCMFhCU0IzWklxRWxOeUJJekVMRmdIdUpEeTN1ZGZBaHZJdFFUSmIycDdpYi92Yzg0V05VVzE5OTRLOWk2bDgvOStkVXdWWXI4aEtUOHA1N21iNnBaTiIsIm1hYyI6IjE2OTQ3YzdiOWM2YzNhYTQwOGJiZjNmYjRmYzlmNDY4YzdmOTFiNTYwNjNiMWU5ZGYxYzk4MzY1N2FkZGI2NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+