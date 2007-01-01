Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге

Проблема возникла днем в пятницу, 25 октября.

- С 11:40 в связи с аварийным отключением напряжения по ул. Кирова, пл. Победы, ул. Ленина, пл. Старый торг, ул. Московская, ж.д. вокзал Калуга-1, ул. Луначарского не могут осуществлять движение троллейбусы маршрутов № 1, 2, 3 (оба кольца), № 5, 6, 12, №18 частично следуют по маршруту Сквер Мира-Кошелев, - рассказали в «Управлении калужского троллейбуса».

Когда они поедут, пока не сообщается.