Что творится на Синих мостах в Калуге
Утром в пятницу, 25 октября, там открыли движение по самому путепроводу.
Однако остается закрытым участок улицы Тарутинской между 2-м Городским проездом и улицей Зерновой, сообщили нам в городской управе.
Чтобы с Малинников поехать в сторону центра, нужно проезжать в объезд по частному сектору.
Открыть этот отрезок улицы Тарутинской обещают в 6 утра понедельника, 28 октября.
Напомним, с начала недели там велись работы по укладке асфальта.
В ноябре на Синих мостах обещают включить светофоры и запустить троллейбусы.
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