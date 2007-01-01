Что творится на Синих мостах в Калуге

Утром в пятницу, 25 октября, там открыли движение по самому путепроводу.

Однако остается закрытым участок улицы Тарутинской между 2-м Городским проездом и улицей Зерновой, сообщили нам в городской управе.

Участок улицы Тарутинской останется закрытым до 28 октября.

Чтобы с Малинников поехать в сторону центра, нужно проезжать в объезд по частному сектору.

Открыть этот отрезок улицы Тарутинской обещают в 6 утра понедельника, 28 октября.

Напомним, с начала недели там велись работы по укладке асфальта.

В ноябре на Синих мостах обещают включить светофоры и запустить троллейбусы.