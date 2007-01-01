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Новость дня Авто и транспорт

Что творится на Синих мостах в Калуге

Утром в пятницу, 25 октября, там открыли движение по самому путепроводу.
Дмитрий Ивьев
09:24 сегодня
0 2190
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Однако остается закрытым участок улицы Тарутинской между 2-м Городским проездом и улицей Зерновой, сообщили нам в городской управе.

Участок улицы Тарутинской останется закрытым до 28 октября.
Участок улицы Тарутинской останется закрытым до 28 октября.

Чтобы с Малинников поехать в сторону центра, нужно проезжать в объезд по частному сектору.

Открыть этот отрезок улицы Тарутинской обещают в 6 утра понедельника, 28 октября.

Напомним, с начала недели там велись работы по укладке асфальта.

В ноябре на Синих мостах обещают включить светофоры и запустить троллейбусы.

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Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
09:59 сегодня
1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

...
Происшествия
В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
09:48 сегодня
1 904
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

...
Общество
25 октября создан музей Боевой Славы
09:46 сегодня
1 4545
mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

...
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Ясновидящая из Калуги взяла с женщины 608 тысяч рублей за воск
07:51 сегодня
1 1234
mrTJohn

Раньше штраф был указкой по лбу. Очень эффективно. Зачем было что-то менять?

...
Общество
Большинство калужан поддерживают введение штрафов за оскорбление педагогов
07:45 сегодня
1 1256
mrTJohn

С государством шутки плохи.

...
Криминал
У калужанина забрали 3000 пачек сигарет
07:40 сегодня
1 1230
ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
18:42 24.10
4 1638
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Появился еще один художник...😃

...
Общество
17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области
18:21 24.10
1 1436
Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
3 2784
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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