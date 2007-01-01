Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября

Владислав Шапша 24 октября сообщил, что городской голова Дмитрий Денисов должен лично каждый день контролировать ситуацию и докладывать жителям.

Ранее из областного бюджета выделили 200 миллионов рублей на дополнительный ремонт дорог в Калуге.

На 80% объектов работы уже завершены.

В работе сейчас улицы Постовалова, Подвойского, переулок Парковый, 2-й Тарутинский проезд и несколько участков улиц в микрорайоне Куровское.

- Погода пока позволяет вести работы. Но все может резко поменяться. На 5 объектах к ремонту еще не приступали, - подчеркнул Шапша. - В том числе на улице Кирова, где надо устранять колейность. Поставил задачу нарастить темпы. Жалоб от жителей на состояние этих дорог получаем много. По графику до конца ноября по всем этим объектам работы должны быть выполнены. Дмитрию Денисову – на личный ежедневный контроль и информирование жителей.