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Новость дня Авто и транспорт

Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября

Машины обещают пустить с 8:00 пятницы, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
3 1306
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Напомним, с начала этой недели на путепроводе укладывают асфальт.

В ноябре там должны заработать светофоры.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
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25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 сегодня
3 1270
ILR

Расширят до 4-х полос и...

...
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17:10 сегодня
1 1972
ILR

В первый раз что-ли?...

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:08 сегодня
3 1270
ILR

Напоминание для Дмитрия Денисова, а то вдруг забудет - улица Азаровская (за конечной маршрутов 2, 17 в сторону котельной и Терепецкого кольца) нарезали "ямок" как обычно и забыли. Ждут наверное когда снегом засыплет.

...
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17:02 сегодня
2 620
ILR

Анастасия, Вы хотя-бы полностью цитировали "учёных мужей", а не меняли текст или додумывали в очередной раз. Я понимаю, что всё знать нельзя, но бури классифицируются по другой системе, а то что Вы написали Х3,3 - так это вспышка на Солнце. Вот вспышки классифицируются по буквам - С, М, Х, каждая из которых, больше другой в 10 раз.

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16:48 сегодня
2 1308
РодомИзСССР

А кто их в области проверяет? Поэтому и ездят пьяными. Акции «Нетрезвый водитель» проводят только в Калуге, и то редко.

...
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16:40 сегодня
1 504
Tomer Savoia

Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября

...
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Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
16:12 сегодня
3 1270
Tomer Savoia

Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца

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16:10 сегодня
1 1182
Tomer Savoia

городской голова Дмитрий Денисов должен лично каждый день контролировать ситуацию и докладывать жителям.

...
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16:08 сегодня
2 620
mrTJohn

бури класса Х3.3

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Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
15:49 сегодня
2 1308
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