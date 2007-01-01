+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Трассу в Калужской области расширят до четырех полос
Новость дня Авто и транспорт

Трассу в Калужской области расширят до четырех полос

Речь идет о дороге А108 в Боровском районе.
Дмитрий Ивьев
11:27 сегодня
0 1126
Фото: Главэкспертиза.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 24 октября, Главгосэкспертиза России сообщила, что выдала положительные заключения на капремонт участка между 406 и 429 километрами.

Этот кусок трассы находится на границе Калужской и Московской областей – между деревнями Редькино и Колодкино.

Планируется, что после проведения реконструкции разрешенную скорость там повысят до 100-120 км/ч.

Между проезжими частями установят металлическое ограждение. Вдоль населенных пунктов появятся шумозащитные экраны.

Сроки проведения работ пока не называются.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
10 оценили
40%
0%
0%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

Почему проверки только в Калуге,в области совсем не пьют?

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут в Калуге
10:01 сегодня
1 1626
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Малоярославец, расположенный в 60 километрах к северо-востоку от Калуги, был заштатным уездным городком, чье население едва превышало полторы тысячи человек. Его сонное существование было прервано в октябре 1812 года, когда русскому командованию стало известно, что Наполеон собирается уходить из сожженной Москвы. В качестве трофея ему досталась лишь прежняя столица Российской империи, в которой он бессмысленно просидел месяц, тщетно ожидая со стороны Александра I одобрения его предложений о мире.

...
Общество
24 октября произошло Малоярославецкое сражение
08:44 сегодня
1 4516
kalugavip

А кто отсчитывает ваши "15 бесплатных минут", вот чисто технически... Задайтесь вопросом?

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
08:28 сегодня
8 3662
Karson

насмешили. денег девать некуда?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
20:56 23.10
4 2196
VGA

Если не гоняют, то почему регулярно бьются на перекрестке с Тульской?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
18:03 23.10
4 2196
VGA

Не надо врать.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
17:57 23.10
8 3662
mrTJohn

Безопаснее не бывает, можно об этих деньгах больше не беспокоиться.

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
16:02 23.10
3 2428
mrTJohn

Как умудряются люди с такими способностями иметь столько денег в наличие?

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
16:00 23.10
3 2428
ajax

На фото - 1 павильон...

...
Авто и транспорт
Новые остановки появились на дороге Калуга – Ферзиково
15:22 23.10
1 1432
ajax

Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

...
Происшествия
В аварии со сгоревшей «Ладой» пострадала 18-летняя девушка
15:15 23.10
1 2858
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkE1YnF3YzZSN1AxNkEyUjhManRrbkE9PSIsInZhbHVlIjoicUtzUEEwcXB3N24yNENYaDF0eGtrOE5HMnVlT2dScTRBZGhsTW94YytLQ2Q3R2I2bDhSMjdrKzZkSFIwemsxdUM0TUZBaUw4S1k3M2w2bkpIa3VGY1REczhDMlBkS0lvZm96bGVpeUFZQ2xFSHVwbVJTc1E5b2ZOK1d4Q2s3N2E0ekNRdURMRVJPdGZTVGM4M3FlbE1ycGgwQnExN3BEWHdYVXJTeVJTSG9WN0dqNXRJdlN0b2tRWitHQjVzSzVXRnJCREJkZElYV1BXZlpTYkNRMCsxQW5nMWQ3MlpZYUdIS0QwQlVsMGhQR21CK21GQnNwc1ZxSGlsdTVNV0c4T3IwL3JBeG5pT0FFYXVmalpid2RiM3gyRSs3cjMwZXpVeWFBb1d6N3dYd1lpVlVyVks3dzNXNUZ1N21kczBkWFdONXNtZlpTNmtGVk1ickhFSFZpWXYzNFpBdTR2U25rZmtGVW1CeW1HSTNvZ2JLL0lGTjZIZ04rRmErS094ckFMOWVPcm81cUo0WDV6em1aM2UrQ1REcFVHVUFBVURhVEduSDMxRlM2K3VDOUtMeVdKZjNLVmk1ZHhwMVBNcUNOb0VERTVhdFVubnA2NDRiLzlVWXlySjJPT0JsNStnYWRWaEhnNC8zMDJtOEUyYUFnM0JYZ2h5bUxzRWpRNCtDWVVPaVorUm0xOGhWQzd6NHFnOUZSRWEyUE5YNXVjN1poR0x6L2lPVFhKalhlMDVYVTQreExKaFZwMWJPZGwwaVlTc1ZCNjlkNC93S0xJYitVNHg0cnNKdklGQVdpRlAwcGNQYWpxOVY1dzgxeWRkL0VPZnZyaks1VzlPYlZZRStJQSIsIm1hYyI6IjY3YzNjZjE0ODdlYzU2MjBiYmEyYTFmZTFkMjkxMjVlMzEzZDk0N2FhYTdjOWFlZTVlNGI5MmViMDU0OTdlM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlNWNThHSzJOaHNmMGs2QWRtdSt0REE9PSIsInZhbHVlIjoiYXpDbXlxYkJCVlFWQXZDdE9Qa0lPSUFsVk9vcWdwaXI5NENoc3ZaTTdXN0ZIcHhMbGJ6d0FMZEE1TGlTK1hJUmpYbS9vSTRLbDFYSlFQaWVTNDEycDYranhkSEVTTU5WRGlWUlFnTzNCZmtFRzZWb0MvWHBBcWtmTmdZOE9BcldUM3FjZGVhUlI3bnVvSDBVd3ArbXFOTklGSWJyZDFlU1ZnUW4zWDVFdUdxZ1Q2YjNYNUNwMDVQZVpaZ3Q3aXB2eG1nNXlHQWtBdTBCZFRwbmdjVnpkSEJOclhnSUxrRGplRWV6dVpOOFRqa1VRVGxsNnpkVzFQd3BkS1JxZjZwZVNIayt2N3QrOERtTFpTbGlOcUhSRW5KTmxTTUU4UFdCbEw5TXBUcUhzS2FmQ0Vnb1hrbERpVlgxMzhvRU1mZzNsUTViOGIvMld4dHkvRXdYaTBzdzJZZWl2ZzY0YkNKaWJXU1RFZ2RQRHVMTHYxOElRa3d5QnJ5bCtvYVZDcm1vSnZPb05iN2J1V3FGVW9IR3hoMDZ5K3lYU3J4TDV0NXg4dEd6Zm1rL3hGTUl0R2trYlhINHFGdFR5eEJqb3FwciIsIm1hYyI6IjRkZWQzODAwOTQ5MTc5YWZjMTFhMmZlNGZiZGU4Y2EzZGU5ZWIwZWE3YjRhZDNhOGEyZDcxMzI3ZmI3NzZlNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+