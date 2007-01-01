Трассу в Калужской области расширят до четырех полос

Речь идет о дороге А108 в Боровском районе.

В четверг, 24 октября, Главгосэкспертиза России сообщила, что выдала положительные заключения на капремонт участка между 406 и 429 километрами.

Этот кусок трассы находится на границе Калужской и Московской областей – между деревнями Редькино и Колодкино.

Планируется, что после проведения реконструкции разрешенную скорость там повысят до 100-120 км/ч.

Между проезжими частями установят металлическое ограждение. Вдоль населенных пунктов появятся шумозащитные экраны.

Сроки проведения работ пока не называются.