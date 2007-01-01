+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Одну из улиц Калуги перекроют 24 октября
Авто и транспорт

Одну из улиц Калуги перекроют 24 октября

В четверг проезд будет закрыт по переулку Болотникова.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
0 666
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 9:00 о 17:00 у дома №10а работы будет проводить теплосеть, сообщили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

На фото - 1 павильон...

...
Авто и транспорт
Новые остановки появились на дороге Калуга – Ферзиково
15:22 сегодня
1 852
ajax

Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

...
Происшествия
В аварии со сгоревшей «Ладой» пострадала 18-летняя девушка
15:15 сегодня
1 1958
ajax

И будут дальше вместе учиться в одной группе до очередного случая, будущие индустриальщицы? Ну- ну...

...
Происшествия
«Ударила головой о парту и ногой в живот»: в Калужской области студентку избила одногруппница
15:11 сегодня
1 2960
Karson

зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
15:06 сегодня
1 1794
maks17

На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:22 сегодня
2 1524
Alexandr Seva

Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:16 сегодня
2 1524
kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:14 сегодня
6 2738
Alexandr Seva

Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:13 сегодня
6 2738
AJE

Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
6 2738
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
12:52 сегодня
4 3796
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImFjK0s0SVg2dHN5NWJoWS8wNnFKQVE9PSIsInZhbHVlIjoidnU0bzBBQXBNOXpmOENZWW44T2o4eHVIWlJSSXJ2aDFIa0tScEI4QStHNkpCZnBQVGlRZmIyeWxWM3RXdVZyZlJ6RUhTTlhHWHJSaCtMWkpnWFkrRjFPOEt0aHNraHZjbEQ1MHlIY2t0OHFkVEZHQkVxLzRMYnc0WDZnZXZiRFVwVHVmREVITW5qRWJLeFdRNnFpblhROUFrSU93QW1EYWhBRHp2YWNraDJ5dS9pK2Q1ekdKYkxmMEMya25PODgwN3FGVzgzaTBiM2VCcC9xWnoxWU5QUUdYTXBYcmhZNm02L3BKZCszL0ZqaW5udk5YYmdwcC9GRFpjVkhrS3BkYytJZ3VlNzFFNmk0SWNWUUphTzZNL3RFNG9kSk92WkJBM2NoK3RDUDFLQmhZSFBXNHJGQ0Q1cmhMS0lMWHFkenNnVWxVbEdpOS9iTk9Vc2MvZXFuRi9sQThjZ0tyNnorSk5vdzhBMVNqYkVvTURaMjBnU3FRTnM3Zit0ME9OTmZnSk5OSXdZQ3RqTTVoMFd1U3hSaW5Ldm5QTFMxTVZERW9YLzk1Y0svZk1zbUlPMy9EWGZXVFh5TndyWUI4NnE5cG10NEpidkNhWW91Z24xNmxPODdiWko1a20xQllrYkFGM2ZpL1hFeFdQcUlBS3F3QmVXVTYzYVorU1c4c0tRUWhEdm8rUWtxMjFxR2x1UHdManh3QTNuNWh1d0kwYi9rclVlVDJ2R1Byd1hHNXJFMUE4SGFGREZGVXM5MTB0bU5JS0t3VktlOWxYOUFDTEpXVmFHYnpPRHluMkEzQzdlZ283cWlSNXhrZzFzZHB5eGJ3NEFWYzJZUGFQTFB3NFpmWCIsIm1hYyI6Ijk2MzQxMzA1MzAyMDA5YThhZTkxZjU1MzQ0ZmRhNWU2MzA0YTRmMDEyOWM0YTgyNjEzYzJmYzZlYmFjMjUwMzciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InE5L3NwUjdZYTJYOWVRSWV2VlFYMkE9PSIsInZhbHVlIjoiVzRMeU1LY1p3bDZxc2N1UjFMWnAvem02RHNaeFJTOXFjWHBwdnVVUWxWcWNXK3gyRGJhQXF0RytxMkdIQTJ6eFB3N01KSXo1b29YYWtQdjIzczRUS3VZVGd2YklnbEFscEVlQ2JNZ2NvR3FUUG9KWmllMmJsUTVXMzZjeWdQbHRWdHBQL3dzMWY0N2RZeWhScTlWSzNGaFRvMWx4eWQ2NFIvZlVKQys2SWZzbS9LSU1hYUVQZ0JUamlsWEt2VmpzTmE0MElTcHZyMDF3cFNrakUwYU1yNjNqQWVBSyt2Z0tuamR6dTdaVm5zbGxrRm5ZWVEzSjlxMjdrTStxajVOOUptVlp1aWxET3lPQklTWEw2dDhLd1lJNUpmdkZ5YzNObC80YmhZL05hc0xtbHd3VlQ3VmppVUdSeTZjZzhhcCt5bWdnVW83WjRiSXZJbWZRaGxLTkkyNW9ZamYvN0RkMEdhc0Y3YlcvUXNGelhNYzIrbzRhb3M3ajUxYTZuWXFCWHhXM2lYTzRudTk2VUx5VnlpcTdvR1ZvZU1YZHJaVklVeHplNnN1QmVncmxYdnlwOGN0QlNUVEhyZnNXVVBwdCIsIm1hYyI6Ijk2NzBjYWE2ODI1YmMwY2Q4ZmVlMmY2ODU0MDgyZWE0YjU4MjVlYzAxNTQzMTVmM2M0MWRhMzgwMmZkYzQ0ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+