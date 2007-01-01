Расписание поездов Калуга – Москва изменится на ноябрьские праздники

В начале следующего месяца нас ждет рабочая суббота и выходной в понедельник.

В связи с этими особенностями календаря железнодорожники поменяют расписание.

Электрички 1 ноября поедут по расписанию четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноябре – по субботе, 4 ноября – по воскресенью.

С 1 по 4 ноября будет ходить дополнительный экспресс № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1.

Со 2 по 4 ноября назначат дополнительные поезда № 7005/7006 Москва - Калуга-1 и № 7023/7024 Калуга-1 - Москва.

А 3 и 4 ноября поедут экспрессы № 7025/7026 Москва - Калуга-1 и № 7027/7028 Калуга-1 - Москва.