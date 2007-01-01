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Авто и транспорт

В Калугу привезли новую партию снегоуборочной техники

В среду, 23 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
12:05 сегодня
0 858
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- Напомню, прошлой снежной зимой было много справедливых нареканий жителей областного центра на уборку улиц и тротуаров, - прокомментировал глава региона. - Принял решение выделить дополнительные средства на закупку малой снегоуборочной техники.

Четыре машины Калуга уже получила. Завершающие поставки «Чистиков» ждут в ноябре.

- Теперь задача горуправе: как только начнутся снегопады, эта техника должна быть готова незамедлительно приступить к работе, - подчеркнул Шапша. - Она должна стать хорошим подспорьем, чтобы качественно и оперативно убирать снег, прежде всего на тротуарах. И люди не испытывали неудобств.

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kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

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