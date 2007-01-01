В Калугу привезли новую партию снегоуборочной техники

В среду, 23 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Напомню, прошлой снежной зимой было много справедливых нареканий жителей областного центра на уборку улиц и тротуаров, - прокомментировал глава региона. - Принял решение выделить дополнительные средства на закупку малой снегоуборочной техники.

Четыре машины Калуга уже получила. Завершающие поставки «Чистиков» ждут в ноябре.

- Теперь задача горуправе: как только начнутся снегопады, эта техника должна быть готова незамедлительно приступить к работе, - подчеркнул Шапша. - Она должна стать хорошим подспорьем, чтобы качественно и оперативно убирать снег, прежде всего на тротуарах. И люди не испытывали неудобств.