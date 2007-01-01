В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке

Информацию о том, что скоро надо будет платить, уже разместили на улице Достоевского в районе перекрестка с улицей Марата.

Напомним, Достоевского станет одной из восьми улиц, где вводится платная парковка.

Постановление об этом городской голова подписал в начале октября.

Согласно этому документу, брать плату могут уже с 24 октября. Однако, по нашим данным, еще не все успели организовать. Поэтому расширение платной парковки стоит ждать не раньше ноября.

Паркоматы на этих улицах устанавливать не будут. От них в городе начали отказываться еще год назад из-за санкций Евросоюза Платить водителям нужно будет с помощью смартфона или на сайте парковочного пространства.