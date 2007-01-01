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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке

Информацию о том, что скоро надо будет платить, уже разместили на улице Достоевского в районе перекрестка с улицей Марата.
Дмитрий Ивьев
08:58 сегодня
0 762
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Напомним, Достоевского станет одной из восьми улиц, где вводится платная парковка.

Постановление об этом городской голова подписал в начале октября.

Согласно этому документу, брать плату могут уже с 24 октября. Однако, по нашим данным, еще не все успели организовать. Поэтому расширение платной парковки стоит ждать не раньше ноября.

Паркоматы на этих улицах устанавливать не будут. От них в городе начали отказываться еще год назад из-за санкций Евросоюза Платить водителям нужно будет с помощью смартфона или на сайте парковочного пространства.

На Достоевского будет парковочная зона №306.
На Достоевского будет парковочная зона №306.

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Лента комментариев
Shurez

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harier

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shurup

Какое же уродливое здание построили! И это в самом центре города.

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Alexandr Seva

Ключевая фраза по словам.

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kaluga2

Положительный опыт. Его бы передать московским властям.

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Где, у кого, когда, как это случилось??????????

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Вместо этой фотографии можно было смело поместить вот эту картинку...

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Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

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