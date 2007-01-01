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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Авто и транспорт

В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет вдоль сквера Ленина.
Дмитрий Ивьев
16:51 сегодня
0 466
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Об этом сообщила пресс-служба городской управы.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 24 октября до 20:00 26 октября на участке от Кропоткина 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 25 и 26 октября с 8:00 до 18:00.

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Лента комментариев
VGA

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A-72

не поручал бы, а взял бы и построил нормально. А то все что строится все разрушается ,любой объект

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Скорее всего ее не снимали с прошлого года.

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Вывеска Крематорий для этого унылого здания больше бы подошла.

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kostindima

Меня папа, когда учил водить на мотоцикле, вывез в поле на котором стоял единственный столб и сказал, что будет считать, что я научился ездить, если столб собью :) видимо тут так же

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Почему автомобили 0? Даже на тротуаре автомобили опаснее самокатов. Сегодняшняя новость:

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В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
14:35 сегодня
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Alexandr Seva

Не можешь понять, запрети. Пусть лучше Благоустройство с Денисовым займется как это не странно благоустройством города! А не геноцидом деревьев, постоянные терки с южанами из-за дорог и труб.

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В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
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Shurez

«Уж сколько раз твердили миру...»

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В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
12:59 сегодня
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mrTJohn

Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
12:07 сегодня
5 2124
mrTJohn

А почему тогда не: На автобанах автомобили сбили ХХХ пешеходов, а самокатчики 0?

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:50 сегодня
5 2124
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