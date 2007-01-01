В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет вдоль сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской управы.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 24 октября до 20:00 26 октября на участке от Кропоткина 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 25 и 26 октября с 8:00 до 18:00.