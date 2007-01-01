В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Об этом сообщила пресс-служба городской управы.
Транспорт не сможет проехать с 22:00 24 октября до 20:00 26 октября на участке от Кропоткина 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.
Ярмарка будет работать 25 и 26 октября с 8:00 до 18:00.
Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....