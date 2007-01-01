В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
Планируется, что во многих местах Калуги самокаты запретят парковать.
Это касается пешеходных улиц, тротуаров шириной менее двух метров, клумб, газонов, цветников, территорий ближе пяти метров от остановок, мостов, кладбищ, территорий ближе 15 метров от памятников и административных зданий, треугольников видимости на перекрестках, дворов многоэтажек, парков и скверов.
Придут ли прокатные компании в Калугу с такими условиями работы следующей весной, пока не уточняется.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....