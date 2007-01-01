В Калуге введут новые запреты для электросамокатов

Летом движение такого транспорта запретили на нескольких центральных улицах. А сейчас готовятся поправки в Правила благоустройства, сообщили 22 октября в городской Думе.

Планируется, что во многих местах Калуги самокаты запретят парковать.

Это касается пешеходных улиц, тротуаров шириной менее двух метров, клумб, газонов, цветников, территорий ближе пяти метров от остановок, мостов, кладбищ, территорий ближе 15 метров от памятников и административных зданий, треугольников видимости на перекрестках, дворов многоэтажек, парков и скверов.

Придут ли прокатные компании в Калугу с такими условиями работы следующей весной, пока не уточняется.