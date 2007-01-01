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На улицы Калуги собираются высыпать 35 тысяч тонн песка и соли

Дмитрий Ивьев

Дорожники заготовили все это на зиму, рассказали 22 октября в городской управе.

Дмитрий Ивьев 322 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники