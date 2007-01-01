В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта, сообщили утром во вторник, 22 октября, в городской управе.
Работы начались еще на выходных.
В понедельник автомобилисты жаловались на плохую организацию – дорожники не установили необходимые знаки, на улицах Тульской и Киевка собирались пробки.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Виталий Гераськин
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....
Афиша