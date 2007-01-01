Зарядные станции для электромобилей построят в шести калужских городах
Этот вопрос 21 октября обсуждался на заседании правительства Калужской области.
Сейчас в регионе зарегистрировано около 600 электромобилей.
В 2022 году первые зарядные станции появились в Калуге и Обнинске. На данный момент их 20, до конца года откроют еще семь.
Места для зарядных станций выбирают инвесторы.
Планируется, что скоро электромобили можно будет заряжать еще в шести городах: Балабаново, Боровск, Жуков, Козельск, Малоярославец и Медынь.
Губернатор области Владислав Шапша подчеркнул, что количество электротранспорта будет расти, поэтому вопросом зарядных станций нужно планомерно заниматься.
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