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Авто и транспорт

Зарядные станции для электромобилей построят в шести калужских городах

Этот вопрос 21 октября обсуждался на заседании правительства Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:24 сегодня
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Сейчас в регионе зарегистрировано около 600 электромобилей.

В 2022 году первые зарядные станции появились в Калуге и Обнинске. На данный момент их 20, до конца года откроют еще семь.

Места для зарядных станций выбирают инвесторы.

Планируется, что скоро электромобили можно будет заряжать еще в шести городах: Балабаново, Боровск, Жуков, Козельск, Малоярославец и Медынь.

Губернатор области Владислав Шапша подчеркнул, что количество электротранспорта будет расти, поэтому вопросом зарядных станций нужно планомерно заниматься.

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