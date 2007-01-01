За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 28 047 нарушений
Данные за период с 11 по 17 октября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость – 20 372 раза.
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 6469.
Не пристегивались ремнями безопасности – 745 раз.
Выезжали на встречную полосу – 261 раз.
Не пропускали пешеходов – 194 случая.
Ехали по обочине – 6.
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