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Авто и транспорт

За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 28 047 нарушений

Данные за период с 11 по 17 октября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Дмитрий Ивьев
09:41 сегодня
0 452
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Чаще всего водители превышали скорость – 20 372 раза.

Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 6469.

Не пристегивались ремнями безопасности – 745 раз.

Выезжали на встречную полосу – 261 раз.

Не пропускали пешеходов – 194 случая.

Ехали по обочине – 6.

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Лента комментариев
mik27

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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