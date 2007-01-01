+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Синие мосты в Калуге перекроют на три дня
Новость дня Авто и транспорт

Синие мосты в Калуге перекроют на три дня

Напоминаем, что движение по путепроводу будет закрыто с 12:00 понедельника, 21 октября.
Дмитрий Ивьев
08:36 сегодня
1 1330
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вновь пустить транспорт там обещают в четверг, 24 октября.

В городской управе сообщили, что перекрытие связано с укладкой верхнего слоя асфальта.

Объехать перекрытый участок можно будет через улицу Московскую и частный сектор на Малинниках.

Работы на Синих мостах власти собираются завершить в нынешнем году. Движение там частично было открыто с августа.

В ноябре должны заработать светофоры, а также поедут троллейбусы.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

...
Недвижимость и ЖКХ
Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации
12:00 сегодня
1 1210
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник Кирову в Калуге первоначально стоял совсем не там, где сейчас, да и сам памятник выглядел совсем по - другому.

...
Общество
21 октября 31 год назад в Калуге создали Театр кукол
11:51 сегодня
1 3977
mik27

Домов понастроили на правобережье , а насос не могут купить. Там и в прошлом году воняло часто.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге назвали причины вонючего потопа на улице Спартака
11:28 сегодня
1 1070
VGA

...
Авто и транспорт
Синие мосты в Калуге перекроют на три дня
11:00 сегодня
1 1306
Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

...
Погода
Понедельник в Калуге будет дождливым
10:56 сегодня
2 1952
mrTJohn

А на фото - Москвич, однако.

...
Происшествия
В Калужской области «Москвич» врезался в дерево
08:58 сегодня
1 758
VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

...
Погода
Понедельник в Калуге будет дождливым
07:17 сегодня
2 1952
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Михаил Михайлович Яншин родился в Юхнове 2 ноября 1902 года, тогда еще Смоленской области. Город Юхнов был включен в состав Калужской области  только в 1944 году. Будущий актёр родился в семье Михаила  Яншина, и  Александры Яншиной, урождённой Зуевой.

...
Общество
20 октября родился режиссер Михаил Яншин
11:08 20.10
6 5117
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
15:56 19.10
1 3596
Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

...
Авто и транспорт
В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
15:11 19.10
2 4028
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InpIQkN1RTh4dEJNam52dFRQd1ZtbFE9PSIsInZhbHVlIjoiMVdoWHBmUThwOE9jRk1rdFhHQUEyL0tpdHpUTGtHMTh3YmEvNjVwMW9LSlVqcUkzbUpSZnhyQWpIU29oeFoxVWpJRDBmaFJVelRjQzlSN3FySUROZzN3emRzKzFjOE1OdUc4VndleGhGZ1dMekNJclIvbGJ2M1JBNnI4cnJ1K2FFWW1SQ013Qmw4eU1QY0ZqeFFVOFA1NjVjbk1SUHB0NTFoancyZUUrcklxQzVCRUlzYlFiZ3V5MW1uK0tVeDNWVmVPckxHTjl3MkY5dzh1WUVjaXVzejF4OURuV2MxQWFDQkFXNUpVK1MvM1VrMWc4dDJXMkRUZjc0aktaTkovTDk5NTcwRlp0eDNVeFdCeGdnelRiaUtRTWhkSjJtOFh2dGc5c3pLa2dBTzB1WjhmNG8zckovM1NhdnZqOHZ3eDFXRDU3Y3V5YzI4OHpvMmxhRzJGVDhyRFpyUXExR0krSjYrUktHbkswTkdnMG8yREdaVVd2QjR1eDBGZnVLVkJ4RE9DQXVrVjg5TUhKSXhqZzV5cWZSOVZFMmhIRXhMZkVLbVgzTjBTYjdyRmdwR0pVTk1idkNPVjdiTDZzR21OL3Z3REZNVFd4SmM2YkZveFYzeCt6b2tPUno1MFNkZ3lPaVlQSnFZbDl6OGZub0d6Rlc3VS9Xd2xUS0lGSWIxZmRTaDZoUVlna29zQnREbTdjUFI5UWh3TklwaS9WK2JEa2c2SlVUYWRhOHozdnQxZjRreldkcTlxTHRpRkRsaXlTeXFpa2phN3Y0b2hzZ2xtMGtOdWxxelVKN3FBSVJDL2Zsd2MxZnFOUkZXNEk2SktibS9aa3FiYTlEVzlIVlU2SCIsIm1hYyI6ImFjOTE5NDVkZGZmN2EwNWUzYTZlNzI0YTQ5NDIwNmUyODdiZjlkMmU3YWIzMDc5NGU4Y2U3ZTBjOTZiYTgyYzciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im5WSnloZHRTZE5yWVRvSWljSHNFcHc9PSIsInZhbHVlIjoiZXVhR3ZsZURyU2laUjU5clprUkF4ZTZtcUxFT3lKWlM3QjgrVUw4VWx6YW05MmtKRVJodXk0S1ZwcDQwR0JnUWJxaFR6NW0vUTNEOWFaZnFISWoxQW5nSXgyb1NKc0pMc0dBYm1ubXhaemM2L2wrcmU4NTNEQ0FIR1BCNWM3dzVxWGFRaUQ0NUZMbUVZZUh6ZU8zN0VBUldMVWI0RVI2N1hWcjVkWXRtcGVrOUZjN3FDL3pYMmpFTmozT08rcXVHdVA1aUpCUGZSdHhTeG54N1ByVEJ5aCtERnlTM1NwekNVVXVhNTFiT0tzeC82eDJtbXBCbXhnajNKU1JkUDc3emRuWWJBcE5uZnlWVllCTWNPR0s0QmlDYklJQ01xRnJqdC92SEV3UEhQK3dKeEkwcWNpVmxBY0tXbnJQcEJoMWR3US85Q2VPR0RzRFdkam45OVAyZENjVjM1OFRMQ1YrOFJmdmVJSXZua2gxUjdZZFc1THU1OEdTM25naW5yR081QmtkU2NxM2cybHVGVTArZFdnTm51Vld4dnhpUkhENm50VlNkeGdEM1VZQUVUbkZSNzgzazNUMFMrRmljWDJkNyIsIm1hYyI6ImEzN2YzZTIzN2JjMjE3YTI5MGNjNWVmYTMyOTY0YjAwN2Q3ZjQ0OGQyNDY5NTRkMjI2OTAzYWFlY2E3ZWM5ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+