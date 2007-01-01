Синие мосты в Калуге перекроют на три дня
Напоминаем, что движение по путепроводу будет закрыто с 12:00 понедельника, 21 октября.
Вновь пустить транспорт там обещают в четверг, 24 октября.
В городской управе сообщили, что перекрытие связано с укладкой верхнего слоя асфальта.
Объехать перекрытый участок можно будет через улицу Московскую и частный сектор на Малинниках.
Работы на Синих мостах власти собираются завершить в нынешнем году. Движение там частично было открыто с августа.
В ноябре должны заработать светофоры, а также поедут троллейбусы.
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