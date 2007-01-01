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Авто и транспорт

В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань

Самолеты не полетят в субботу, 19 октября, сообщили в калужском аэропорту.
Дмитрий Ивьев
15:55 сегодня
0 886
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Причины отмены не называются.

В аэропорту заявили, что рейсы сняла авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

- Остальные перелеты по этим маршрутам будут выполняться согласно расписанию, - пообещали в аэропорту.

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