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В Калуге поменяют расписание автобуса №20

С понедельника, 21 октября, на муниципальный маршрут «Сквер Медсестер – Анненки – Калуга-2» добавят один большой автобус, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
0 410
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Это связано с многочисленными просьбами жителей.

Расписание автобуса №20 с 21 октября 2024 года:

  • Отправление с Калуги-2: 6:10, 6:45, 7:20, 7:50, 8:25, 8:40, 9:10, 9:45, 10:00, 11:05, 11:20, 12:00, 12:40, 13:05, 14:00, 14:25, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 16:40, 17:05, 17:30, 18:00, 18:25, 18:50, 19:20, 19:45, 20:40, 21:40.
  • Отправление из Анненок в город: 6:25, 6:55, 7:35, 8:05, 8:40, 8:55, 9:25, 10:00, 10:15, 11:20, 11:35, 12:15, 12:55, 13:20, 14:15, 14:40, 15:05, 15:35, 16:00, 16:25, 16:55, 17:20, 17:45, 18:15, 18:40, 19:05, 19:35, 20:00, 20:50, 21:50.
  • Отправление от сквера Медсестер: 6:20, 6:50, 7:20, 7:45, 8:00, 8:30, 9:05, 9:20, 10:25, 10:40, 11:20, 12:00, 12:25, 13:20, 13:45, 14:10, 14:40, 15:05, 15:30, 16:00, 16:25, 16:50, 17:20, 17:45, 18:10, 18:40, 19:05, 20:00, 21:10.
  • Отправление из Анненок: 6:35, 7:05, 7:35, 8:00, 8:15, 8:45, 9:20, 9:35, 10:40, 10:55, 11:35, 12:15, 12:40, 13:35, 14:00, 14:25, 14:55, 15:20, 15:45, 16:15, 16:40, 17:05, 17:35, 18:00, 18:25, 18:55, 19:20, 20:10, 21:20.

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