Дороги к медучреждениям отремонтировали в Калужской области

Работы выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили 18 октября в правительстве региона.

В Бабынинском районе асфальт привели в порядок на участке дороги «Бабынино — Сабуровщино — Газопровод» — Утешево —Вязовна», ведущей к ФАПу.

В Дзержинском районе работы велись в Кондрово, Жилетово, Товарково, Кожухово и Острожное.

Также новый асфальт появился на дороге, которая ведет к больнице в Обнинске.