Схему движения на Синих мостах в Калуге поменяют после установки светофоров
С пятницы, 18 октября, открыт перекресток улиц Глаголева и Путейской.
Однако на данный момент запрещены повороты налево с Глаголева на Путейскую и с Путейской на Тарутинскую.
Как рассказали нам в управлении капитального строительства, повернуть в этих направлениях можно будет только после установки и запуска светофоров. Предположительно, это произойдет в ноябре.
Напомним, реконструкция Синих мостов идет с лета 2023 года. В конце нынешнего августа был открыт проезд между Тарутинской и Глаголева. Однако работы на объекте еще продолжаются.
Запустить троллейбусы №8 и №10 власти обещают в ноябре.
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