Схему движения на Синих мостах в Калуге поменяют после установки светофоров

С пятницы, 18 октября, открыт перекресток улиц Глаголева и Путейской.

Однако на данный момент запрещены повороты налево с Глаголева на Путейскую и с Путейской на Тарутинскую.

Как рассказали нам в управлении капитального строительства, повернуть в этих направлениях можно будет только после установки и запуска светофоров. Предположительно, это произойдет в ноябре.

Напомним, реконструкция Синих мостов идет с лета 2023 года. В конце нынешнего августа был открыт проезд между Тарутинской и Глаголева. Однако работы на объекте еще продолжаются.

Запустить троллейбусы №8 и №10 власти обещают в ноябре.