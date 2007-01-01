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Новость дня Авто и транспорт

На Синих мостах в Калуге изменят схему движения с 18 октября

В пятницу откроют поворот на улицу Путейскую, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
22:13 сегодня
0 232
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Судя по опубликованной властями схеме, с Путейской будет разрешен поворот только направо на Глаголева.

Троллейбусы 8 и 10 пока ходить не будут. Их обещают запустить в ноябре после монтажа контактной сети.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

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гаи то почти нет.

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Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

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Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

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00:20 сегодня
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Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
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2 4530
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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