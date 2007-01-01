На Синих мостах в Калуге изменят схему движения с 18 октября

В пятницу откроют поворот на улицу Путейскую, сообщили в городской управе.

Судя по опубликованной властями схеме, с Путейской будет разрешен поворот только направо на Глаголева.

Троллейбусы 8 и 10 пока ходить не будут. Их обещают запустить в ноябре после монтажа контактной сети.