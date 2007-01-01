Ремонт дорог завершился в Малоярославецком районе

Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 17 октября в правительстве Калужской области.

В районе привели в порядок 8,5 километра дорог.

В Малоярославце ремонт прошел на участках девяти улиц.

Также работы шли на дорогах до деревень Козлово и Ивановское.

За последние четыре года в районе по нацпроекту отремонтировали 46 километров дорог.