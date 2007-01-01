Центр Калуги погрузился во тьму

Фонари перестали гореть в районе Каменного моста, а также на участке между школой №6 и парком Циолковского.

- Много пешеходных переходов, а их не видно в темноте, - жалуется калужанка.

В городской управе заявили, что уже занимаются решением проблемы:

- На линии освещения произошло короткое замыкание. Электрики уже занимаются устранением, но, к сожалению, линия протяженная и требуется время, чтобы найти место замыкания. Постараются в течение пары дней восстановить освещение