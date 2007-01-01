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Новость дня Авто и транспорт

Поменялось расписание поездов между Калугой и Москвой

Железная дорога с 17 октября перешла на зимний режим работы.
Дмитрий Ивьев
08:38 сегодня
0 1756
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Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании, по выходным дням выведут из расписания поезда:

  • № 6383 Киевский вокзал — Малоярославец (на 11:35),
  • № 6384 Малоярославец — Киевский вокзал (на 16:25),
  • №№ 6773, 6775 Ферзиково — Калуга-1 (на 9:03 и 16:28),
  • №№ 6772, 6776 Калуга-1 — Ферзиково (на 7:50 и 17:54).

В то же время на каждый день назначены в шестивагонном исполнении следующие электрички:

  • №№ 6107/6108 Калуга-1 — Киевский вокзал (на 8:55),
  • №№ 6157/6158 Киевский вокзал — Калуга-1 (на 14:07).

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Лента комментариев
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