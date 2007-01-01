Поменялось расписание поездов между Калугой и Москвой

Железная дорога с 17 октября перешла на зимний режим работы.

Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании, по выходным дням выведут из расписания поезда:

№ 6383 Киевский вокзал — Малоярославец (на 11:35),

№ 6384 Малоярославец — Киевский вокзал (на 16:25),

№№ 6773, 6775 Ферзиково — Калуга-1 (на 9:03 и 16:28),

№№ 6772, 6776 Калуга-1 — Ферзиково (на 7:50 и 17:54).

В то же время на каждый день назначены в шестивагонном исполнении следующие электрички: