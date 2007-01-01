Поменялось расписание поездов между Калугой и Москвой
Железная дорога с 17 октября перешла на зимний режим работы.
Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании, по выходным дням выведут из расписания поезда:
- № 6383 Киевский вокзал — Малоярославец (на 11:35),
- № 6384 Малоярославец — Киевский вокзал (на 16:25),
- №№ 6773, 6775 Ферзиково — Калуга-1 (на 9:03 и 16:28),
- №№ 6772, 6776 Калуга-1 — Ферзиково (на 7:50 и 17:54).
В то же время на каждый день назначены в шестивагонном исполнении следующие электрички:
- №№ 6107/6108 Калуга-1 — Киевский вокзал (на 8:55),
- №№ 6157/6158 Киевский вокзал — Калуга-1 (на 14:07).
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Лента комментариев
Белый Орёл
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...
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