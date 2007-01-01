Сняли асфальт и пропали: в Калуге жалуются на огромную пробку на улице Тульской

Проблемы возникли в районе заправки на перекрестке с Киевским проездом.

- Около АЗС две недели назад зачем-то сняли слой асфальта, - рассказал 17 октября наш читатель. - Прямо на светофоре из-за этого образовалась огромная яма, которую автомобили переползают с черепашьей скоростью. Пробка в час пик от МЧС.

В городской управе заявили, что работы могут затянуться до конца октября.

По официальной информации, подрядчик не смог все успеть вовремя из-за погодных условий.