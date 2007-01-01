Сняли асфальт и пропали: в Калуге жалуются на огромную пробку на улице Тульской
- Около АЗС две недели назад зачем-то сняли слой асфальта, - рассказал 17 октября наш читатель. - Прямо на светофоре из-за этого образовалась огромная яма, которую автомобили переползают с черепашьей скоростью. Пробка в час пик от МЧС.
В городской управе заявили, что работы могут затянуться до конца октября.
По официальной информации, подрядчик не смог все успеть вовремя из-за погодных условий.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...