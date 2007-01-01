В Товарково на автостанции перестали продавать билеты

О проблеме рассказала жительница Дзержинского района.

- Невозможно взять билеты заранее, - пояснила женщина. - Водитель вообще может закрыть перед тобой дверь, со словами: «Больше не возьму». Сейчас холодно, ждать автобус негде.

- В связи с изменением собственника автостанции действительно продажа билетов (в том числе предварительная) на автостанции временно приостановлена, - прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области. - Приобрести билет возможно непосредственно у водителя. Само здание автостанции функционирует и доступно для пассажиров. Благодарим пассажиров за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства.