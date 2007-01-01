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Авто и транспорт

В Товарково на автостанции перестали продавать билеты

О проблеме рассказала жительница Дзержинского района.
Дмитрий Ивьев
16:37 сегодня
0 616
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- Невозможно взять билеты заранее, - пояснила женщина. - Водитель вообще может закрыть перед тобой дверь, со словами: «Больше не возьму». Сейчас холодно, ждать автобус негде.

- В связи с изменением собственника автостанции действительно продажа билетов (в том числе предварительная) на автостанции временно приостановлена, - прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области. - Приобрести билет возможно непосредственно у водителя. Само здание автостанции функционирует и доступно для пассажиров. Благодарим пассажиров за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства.

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Лента комментариев
Demarco

а может это просто вид снизу, а обжат правильно?

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Дмитрий Ивьев, Вы картинку отобразили зеркально. Получилось, что кабель обжат неправильно.

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