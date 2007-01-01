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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге рабочие заблокировали выезды из дворов возле Синих мостов

Проблемы возникли по нечетной стороне улицы Тарутинской, рассказала 16 октября местная жительница.
Дмитрий Ивьев
14:52 сегодня
0 1758
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Кучи грунта остались около домов 13Б, 13А и 15.

- Жители этих домов не могут ни выехать, ни заехать на свою придомовую территорию, - пояснила калужанка. - В семьях жильцов этих домов есть несовершеннолетние дети и пожилые люди. По телефону единой дежурной службы предложили самим обратиться к рабочим, чтобы они убрали кучи грунта с проезда. Куда обращаться, мы не знаем, просим помочь в сложившейся ситуации.

В городской управе заявили, что направили информацию подрядчику. Грунт обещают убрать уже в среду.

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Лента комментариев
Demarco

а может это просто вид снизу, а обжат правильно?

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2 1596
Беня Ли

Почему порку отменили?

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14:32 сегодня
1 3152
Беня Ли

Потом Госуслуги Авто ещё как отслеживает. Зачем следить, шуметь, только ломать бизнес, пусть ставят, паркинг платный.

...
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В Калуге установили новые запрещающие знаки
14:29 сегодня
2 3188
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
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В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
2 3188
VGA

Дмитрий Ивьев, Вы картинку отобразили зеркально. Получилось, что кабель обжат неправильно.

...
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В Калуге поймали похитителя сетевого кабеля и велосипедов
11:58 сегодня
2 1596
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

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11:27 сегодня
1 2834
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 9597
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 4804
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 9597
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
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Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5762
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