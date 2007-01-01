В Калуге рабочие заблокировали выезды из дворов возле Синих мостов

Проблемы возникли по нечетной стороне улицы Тарутинской, рассказала 16 октября местная жительница.

Кучи грунта остались около домов 13Б, 13А и 15.

- Жители этих домов не могут ни выехать, ни заехать на свою придомовую территорию, - пояснила калужанка. - В семьях жильцов этих домов есть несовершеннолетние дети и пожилые люди. По телефону единой дежурной службы предложили самим обратиться к рабочим, чтобы они убрали кучи грунта с проезда. Куда обращаться, мы не знаем, просим помочь в сложившейся ситуации.

В городской управе заявили, что направили информацию подрядчику. Грунт обещают убрать уже в среду.