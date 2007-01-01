+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге жалуются на затянувшийся ремонт у лесоторговой базы
Авто и транспорт

В Калуге жалуются на затянувшийся ремонт у лесоторговой базы

Местный житель 16 октября пожаловался на адские пробки.
Дмитрий Ивьев
14:33 сегодня
0 1236
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Сняли асфальт несколько недель назад, дорога разбита, после 16:30 начинаются пробки, невозможно дождаться автобуса, - рассказал калужанин. - Почему со стороны властей такое отношение к людям города?

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Из-за погодных условий, к сожалению, сроки увеличиваются, подрядчик уведомлен в необходимости скорейшего выполнения работ. В этом месяце планируем их завершить, - говорится в официальном заявлении.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
13 оценили
15%
0%
0%
8%
15%
62%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Demarco

а может это просто вид снизу, а обжат правильно?

...
Криминал
В Калуге поймали похитителя сетевого кабеля и велосипедов
14:37 сегодня
2 1596
Беня Ли

Почему порку отменили?

...
Общество
В Калужской области двое детей осквернили могилу участника СВО, когда снимали TikTok
14:32 сегодня
1 3152
Беня Ли

Потом Госуслуги Авто ещё как отслеживает. Зачем следить, шуметь, только ломать бизнес, пусть ставят, паркинг платный.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
14:29 сегодня
2 3188
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
2 3188
VGA

Дмитрий Ивьев, Вы картинку отобразили зеркально. Получилось, что кабель обжат неправильно.

...
Криминал
В Калуге поймали похитителя сетевого кабеля и велосипедов
11:58 сегодня
2 1596
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 2834
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 9597
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 4804
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 9597
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5762
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjZHczhkQjdwNmhGUm04MDlJVE54RWc9PSIsInZhbHVlIjoiZjErMVc5eUUvaCtHZDlYRlVDcGtPZnczdzBCTnRPdXpRZXBkdGduSU1ZZ29lZVB5WGNOQlIya1JyT1pqMGgwOUsybFNQTzdjcjR1YklXOTc4Ulp2MTF2aHNiN29yamNzcWpyMXd1dDBLKzFoeDBZa1psVVNRaDgrL1NEci8zK0Q0dDF3ZFhuNCtQaFcxczZsUVJSTjUrNDh6b096UG5yVnZ1RXV3Rm1SdlBSQkxoZlY4V1VwYXRjM1JueGNibHEvaUxBcDV1K2NWSTVwNGEzd2psMWhmVEZWbVFLTmdKMlk5OXFocnR2OGpJeDA4OVJzVFRDOTBqNXpPTUFndHBJUEI0MXVPVFp2NkpiTHIyOS9mbG11YjhKb1A4MGwyRFA2bnJIakZaYWtqalFob1Vqc0lRdmVUeFgydXB3N2dvc2FOMytzQUhLS1UxUUVMa1I5NE5oY083b2U2dWRweGpnTUh2MGw4SmpaRWNYZ3lQOWdQVlF3My9LbHkvU0V5SkpWRzJvVE1WZjRISkpSZWF3bTRVNFRuUHVSeEdicnU1RkxtMjZxL0V0L0hqU21ybEdINVNLc0dDenRBYXJiS3Z5dGtHQnl4b013YVhHWWdFWEd6anBZWWtaYU5XZ3daY0poQmxLWk1BK254Y1dVMi9nVytiY1FYK2VxdVZXeVNRQTBJK2FPWHlKbGhXZjJ0Q2l0enNObktDNDd1am5wZnpBdml1OGFmcXlnQzFvODREZDRQQUNaVENvcDZuUnl1TWU1WlJoNTFSOXRiWitXK1krVzBtN0UrbWJ3bkRNZXVrSnRPMlh5R1orWXpyVkZ4Y0FuOU9pSkFEK3hUb1Z4NWJHViIsIm1hYyI6ImJhYjc4ZmVlMTBjNDY0MDlmNjQ1MTFiY2I5MzVmZGE3NjQ5NDg2OWY0YWIzYjFmYWU0NTgzN2Y5YWQxMTY1YzYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxBOWpmYjlxaEI0cGk2TSsxbFVtWkE9PSIsInZhbHVlIjoiQlR1WmwwT2EzVlcxWXRzNXlQczF0ZkJ4S2d6MWRUdkIvWU8xSnh4NmdqUmZZLzh3QWtWSW16U2l0dTlZc0lnWTJyWFZaWmpXTXB2N3BTYm93amE4QzJ0bksxU3RpRnFkQ20zKzJ2Szg2R2ZRVDNPam5GNXhHUXZYYUMxMjl0Vm50NUx2YzlnMWwwa2NEdFAyTW0yUDYvUkJxanRiYWxvZVpHOEhrcXJBQlEyN1NwbkNWM2pVTis5NTl4SXI5M3RoanBkNGxndTRRem91Umo0NXd3UWxEU2h1akNYNUhsNWQzZXV4SEUrbnJXekF1dU1tVTBscVhyZGNKczFrZk1ESDJaRmpGcGZhNVVBa2N1d0FTN24ybTRUbWh4TSs2cTQyTEtaRUFlN1R0bHVzcnZqeVpYbklyWUJhMm1aRmUvSmZWMnIrejQ2dkhPOEtVbWQyMnJsekQrYUVMVjRSWWdLUzdzSVVCUkRValpLejYvYjAxSEtsQWJ5Z3NZb3pZU3R4dHAwM0ZIMWd1L2s3N0xaT204SlVvbUpPWUZ2K0VjY1VDM2VkTHoxOFM2NzZXOXgyaVFXemRVK3hFczlHSmY3ayIsIm1hYyI6ImVlZDM4ZGZjMzA2YjBiY2JhZmZhMjFkNWRmODRkZWNlYWM4NGM4YTBmYTg5MmUxMjNiMTlkZDlkYTIxNWI1MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+