В Калуге жалуются на затянувшийся ремонт у лесоторговой базы

Местный житель 16 октября пожаловался на адские пробки.

- Сняли асфальт несколько недель назад, дорога разбита, после 16:30 начинаются пробки, невозможно дождаться автобуса, - рассказал калужанин. - Почему со стороны властей такое отношение к людям города?

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Из-за погодных условий, к сожалению, сроки увеличиваются, подрядчик уведомлен в необходимости скорейшего выполнения работ. В этом месяце планируем их завершить, - говорится в официальном заявлении.