Улица Дзержинского в Калуге встала в пробках

Движение на участке между Николо-Козинской и Московской затруднено в вечерний час пик.

Ситуацию ухудшило перекрытие до ноября улицы Чижевского. Водители постоянно жаловались на ее состояние, но все-таки большую часть автомобилей, двигавшихся с востока на запад, она забирала.

Пока же Калуге, похоже, придется жить с постоянными вечерними пробками на Жукова, Кирова, Дзержинского, Либкнехта, Ленина и других улицах. Не сильно помогло исправить ситуацию и временное разрешение левого поворота с Ленина на Пролетарскую.