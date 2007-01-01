+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге установили новые запрещающие знаки
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге установили новые запрещающие знаки

Теперь автомобилистам нельзя останавливаться в районе домов №1 и №23 на улице Братьев Луканиных, сообщили 15 октября в Службе единого заказа городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
1 1948
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Нарушителям грозят эвакуацией.

Также там появилась велопешеходная дорожка, обозначенная соответствующим знаком.

Жителей и гостей Правобережья призывают соблюдать требования знаков.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
20 оценили
20%
10%
5%
0%
0%
65%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
1 1938
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 1958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 8777
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 3382
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 8777
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5392
ILR

А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

...
Общество
К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
18:05 15.10
1 2240
Meshootka

А сам, "наказующий", снова не виноват?

...
Общество
В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
17:27 15.10
1 4048
mrTJohn

Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
16:17 15.10
1 1568
mrTJohn

В супермаркетах продается два основных товара - мешки для мусора и мусор для мешков.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области расширят производство упаковки
16:11 15.10
1 1932
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkhHWHBic0tSTGZ0a2svMkN2UThaWXc9PSIsInZhbHVlIjoibGNRQkdJVm9tYUtianFhS2NxWS9KOVMyUzJaYmdZN28zdURvdTZzYlhhTmxTVURIWWlBT24xSXQvV2FseG50RW9QZnBkZ0g2VzBSSi9LSTh0V1lsNENjM0tXK055Lzh2ck4vaUVlZU1OTWczRzNMSldDNnVDakpBUVhOM0lZT0tpWVdlTjJNNlE2WnczVmFFYzZ0T3hKN2g0N2RkWU1SOTJpQnNUTDNGY2syZEdXcVR3YUswN2EvU0MxRHk2cDcvRVhxbzA3VHU4YkJTa1VTTkI4ek9KY0ZEQjFnejBZQmZab1N1cis2QU0rU0trNUZzY0txUW1rQ2dLd0JCS2xGK0tZMnNVdTNnSlBCekFqeFk0NjlwaTJDNWc1RnNUMnlveThTQmRmSUFTMnNrN3pURTBsLzBYUVZMRHVianU3ZEtHUUhSaEQ0ZU5jZkE1anprb1hSY1hMTk9CQjFtV0VzY2VFOWVqclJUMk1Wa3dySGg0VGV4NjVNanJ4dE5LSDEwNjZuYnMvMCtXWGprUzZ1WnlyUUJvamxZWFcxbjdWUk1UZWRMWSt5YUtyWENsL3NLVmZuR1pMTUpwRThNN0k1VHR5U1luaXpUS2l5SlR3ZmFlb1cwVUsvU2tYYzlOZmNremRYRDFHZ3VaVUUrTDhmbWhMRVdHSUlTSHNkbUJLeFAxanp3MEJFWSsxdmh2N0FzT2hBUk9vK0l6dEhxMkxaSVFoNWNaK3pUdENpUDZZVFp3enN2REJ5ekQ4VHBjRWJhUi9YdFAyNnpuZW9LOHRGQk5GdHV0Y2ovekFNL1R5Qm5NbXkzSnpWZ1BpQ01WSFJEckVXeWJIUjhidEtjNVBpZSIsIm1hYyI6IjQyNzQ5YTU2OWZlOWMyYmJjZjdmODY4ODQyMWRiMjUyMjg1NzY5OTZhYjJhMTY5ZjZmY2QyYWQ0ZjhhNTEzYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik15dlNQcUIwLy9MS3BZQXVXRzF2eEE9PSIsInZhbHVlIjoiVHhVWFNSZk82NTVIcDBFbTkwLzdrSmxuTU8yVTZ3dDE4Y1VXTzBOTG5RdWNEUkRuUEhtSVhMdy9QRVZFKzZPNU9tYVNEcGY5T2kzWFdoY3hoR2RkRGdxdnQ1cWF0UWQ0S0prZTlLQTh5MXl4a0tDY2F1L1dqc0VqeGg3cWZwZi9yMU1iV291bzFtYmRHWHRXTTdPUGUzVzJTQW9xcFR3a29nQitDNWZoZWhyWXJFMW1YajRqaXBwNFJqcHF2QkcvYU92eEhxSm5xODg3Y1dxOHRELzhwMDdXWXI4U2FvbDBhVHRZenVMY09WY1BrZVZlNmFvYjRObjBFZlN5RXVkUW8rT01ZYVdFZGVXNjM5a1BtUGY5VThZRU1ETVNSZG11aHBWNk9haVJrc2lBME4vdlY0bllNVE4wb2lQSUJyUXRNZE5GeGRBb0ZSb1FPZW5jY1hya1JVWUZ4QStEM2NjaUY4MGNhODU0SU4xOVUwR2dsVjNpYVhvWkNsRFludVltOWJiMThLaUhMWDlTbEZjZXFpKzQ2ZTUzek5MdFc5ZmcwWk8ya2tOMHQxYXlvd3ZqSmFjaytENldZaW1yVVFYSCIsIm1hYyI6IjNmMmI2MTIxMDIzMTU1MGI4MDIxNmRjNjZkYWRiZWZkNTUwOTZiYmJhOTE3ZjlhY2M3OTY3YzE5NTE5NTZlZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+