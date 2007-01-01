1948 Фото: горуправа Калуги.

В Калуге установили новые запрещающие знаки

Дмитрий Ивьев

Теперь автомобилистам нельзя останавливаться в районе домов №1 и №23 на улице Братьев Луканиных, сообщили 15 октября в Службе единого заказа городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 1948 Фото: горуправа Калуги. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники