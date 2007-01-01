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В Калуге перенесли остановки на площади Победы

Дмитрий Ивьев

С 16 октября автобусы и троллейбусы больше не останавливаются на временной остановке между улицами Кирова и Степана Разина, сообщили в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 3400 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники