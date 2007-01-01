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В Обнинске создают интеллектуальную транспортную систему

Дмитрий Ивьев

Она появится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 15 октября в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 546 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники