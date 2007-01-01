В Обнинске создают интеллектуальную транспортную систему
Она появится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 15 октября в правительстве региона.
На 11 светофорах на первом этапе заменят оборудование. Будут установлены 44 детектора транспорта.
Также создается интеграционная платформа с мониторингом параметров транспортных потоков и анализом данных.
Работы профинансированы из федерального бюджета.
Власти Обнинска получат возможность оперативно управлять светофорами. Полностью завершить работы собираются к 2030 году.
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