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Авто и транспорт

В Обнинске создают интеллектуальную транспортную систему

Она появится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 15 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
16:50 сегодня
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На 11 светофорах на первом этапе заменят оборудование. Будут установлены 44 детектора транспорта.

Также создается интеграционная платформа с мониторингом параметров транспортных потоков и анализом данных.

Работы профинансированы из федерального бюджета.

Власти Обнинска получат возможность оперативно управлять светофорами. Полностью завершить работы собираются к 2030 году.

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