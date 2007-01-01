+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области закупят новые автобусы
Авто и транспорт

В Калужской области закупят новые автобусы

В бюджете на 2025 год запланировано 208 миллионов рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта.
Дмитрий Ивьев
14:25 сегодня
0 1326
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Эти деньги будут получены за счёт высвобожденных средств после списания задолженности по бюджетным кредитам.

- В предыдущие годы обновление автобусного парка проводилось в Обнинске и Калуге, - рассказал 15 октября и.о. министра транспорта региона Геннадий Орлов. - Однако, необходимость в замене транспорта существует и в других муниципалитетах области. Поэтому выделенные средства будут направлены в районы, которые ранее не участвовали в программе лизинга.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
60%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

10 миллионов рулей

...
Криминал
В Калуге директор транспортной компании спрятал от налоговой 10 миллионов рублей
15:57 сегодня
1 1752
Белый Орёл

А Горуправа не нарушает законодательство? Аварийный1 ремонт еще пока ни кто не отменял - в виде предложения установить ЖИВОЙ памятник (сменный) и сторудники Горуправы и УК отстаивают на этом месте по 2 часа каждый

...
Происшествия
В центре Калуги кирпичи обвалились на тротуар
14:20 сегодня
1 3220
Беня Ли

Наконец-то!

...
Общество
В Калуге отключат телевидение и радио
13:18 сегодня
1 2194
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала
09:26 сегодня
1 2214
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
15 октября родился летчик Александр Карпов
09:16 сегодня
1 5851
ajax

ездить днем с включенным ближним светом

...
Авто и транспорт
ГИБДД опубликовала предупреждение для калужских водителей
19:10 14.10
1 3916
RudeBoy

Какой там тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
17:18 14.10
4 5538
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 14.10
2 7372
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 14.10
1 3304
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 14.10
3 4800
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlJCcUJrQUp6VXM3b1FjRmNyM1RyM2c9PSIsInZhbHVlIjoiUGtNMjN4MUgxSDZVeTBxRGZ4bzE1SWxLYnJkbXRvNm1NN0ZSYitJOFZNbENGSEx2ZU9XSncyc2IxOHcxRUE0dlI0TFhQUmtmNE4xbW9OWmZWeTZ6YnVHZmtHN09Ba2F2NUxpTXBzUCtWL0l4LzBhSDAzZ1p3WGROTlhockVRaGFQYjA0WWlZWXVHblZBbWh2U3dudGl4eGRMSTlKMEk4eHZJbHVoUWwrTk44a1Z4YzFjZk41SUFGbEtzeitzQ1hxcGVWdHQ0NWczOGZVSVhYVHZTc0dRVEFHbUZ1NExWYno1VitGV0M3WHRZYW9CQWFMYXlXai8xY3NuRUc0ZUc5Mm9TMXZvNldmT0RPRVQzTk9xMU5lWVZwSmNjaXVOTm8wekZ5VENkRHBFckw0NGFjcUdITU96VTM1bnZUMFZSWDdrdk0zK1ovKzJPeTB3UG1VWGR6MWVWRVRmQkVmUU1PNVN6UUJmTjlSb05uSUNwUHBtOXpHZzVuQkRJL2w2dkhPUThscHF4dVlMeUs3WmRSM0ViOFNFQ1ZXeER4RDJKd0pydkxMYUdOWGlqczE5NzZzLzZyOWVXcS83a1NLYWpmOGpJVlJybVVCeHkwdTFVT3VqeVpmVUt0a0ZGejN5ak1pWDZuSUNScE82dGpRcHdIR3hpWjBha002NFA5VksxME9sZy9uRDMrRzZmcUdoZlhkMjRqRDBGd0pucGE1Y0MrcXY2SjFNTnptcDVFOXVkWERpWHlMemJENVVLM0E4QjlEd2xOTlBwVUdkVnZyK0FwaEZRblk0Q0tPbTA0aUlNdDJ5a1F1WVROSlZhSXBkVDNSUEwwaGZjTlBkZElqb0JnViIsIm1hYyI6IjU3MDUwOWVhOTcyZGMxMTcwNzA3Zjk3NjQ3YmUzYjU0YmE5Y2Q2ZjIzNGUwZTU0MTY2YTI3YzVkOGI3NWJjM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imw0cTRoYnhKeUJkREZuc2IwZmQ3QXc9PSIsInZhbHVlIjoiUXl3UGNRcXhaNTB4Tithd2hyT0ROWUk0aXF2bzdZaGEwaEdhM3pISlM1Y1hsTkFxUDNwMDlidnc0K1VnOEh2NHB2S2xzOHZvYklIVVA3WXVsZEdLNmZRRUYyNTQwV3E5MktTZFZBVW84aUpkYlkwckRVYzkyN0lOdEE4Wm9BSEkxeDJFTDBRdk0rN0Q4eHJvVFd5d3FjTktrV240dnlOdCtZQ2xKOWh6T1NYOEVvZDAxa2g3TG5ZcHdCbUV1WXZ1WG9uRlJaV3RCYjVXQkxJWTJIWm92WDRtT25HNXl3bEpycytVd255U3hzbm1qbTFzcEtONFhPK3huR2RVK0hCakFVVVVCeFMxL0FsWTlFRURjMnRCM3RIbGtvMW4wcHYzVlE2S05VNkVjQkQwcGlZbzBTeVc5d05NUzVGb3BPZVdoc3BDMm9SL29PcVNYL0QyT09DaVNwcXpMUlNvaW1ZY2E1eVY1aXB0VjArN1EybEEzSzFiSzVmeFRGR0lDWXpIOWgrbDhQY2lUTnhrR3NPMzNwc0NCVkZueStoVlRmVVNBcElkOTdidlZ3KzVMc3ZPVk4rdXBVQ1lyeU9wTGNDbyIsIm1hYyI6ImU1YWQwMzhiNjYyYmM4ZjcwMjk3OTM0YTIwZGJlZWIyZDNjMzc3OGFmNDcwMjQ1MTBkZTY5YmE4NGM5M2RhMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+