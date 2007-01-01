В Калужской области закупят новые автобусы

В бюджете на 2025 год запланировано 208 миллионов рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта.

Эти деньги будут получены за счёт высвобожденных средств после списания задолженности по бюджетным кредитам.

- В предыдущие годы обновление автобусного парка проводилось в Обнинске и Калуге, - рассказал 15 октября и.о. министра транспорта региона Геннадий Орлов. - Однако, необходимость в замене транспорта существует и в других муниципалитетах области. Поэтому выделенные средства будут направлены в районы, которые ранее не участвовали в программе лизинга.