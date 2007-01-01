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Авто и транспорт

За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 30 263 нарушения

Данные за период с 4 по 10 октября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Дмитрий Ивьев
15:08 сегодня
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Чаще всего водители превышали скорость – 20 785 раз.

Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 7495.

Не пристегивались ремнями безопасности – 1279 раз.

Выезжали на встречную полосу – 476 раз.

Не пропускали пешеходов – 222 случая.

Ехали по обочине – 6.

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