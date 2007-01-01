За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 30 263 нарушения
Данные за период с 4 по 10 октября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость – 20 785 раз.
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 7495.
Не пристегивались ремнями безопасности – 1279 раз.
Выезжали на встречную полосу – 476 раз.
Не пропускали пешеходов – 222 случая.
Ехали по обочине – 6.
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