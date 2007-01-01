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Авто и транспорт

В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала

Там сняли верхний слой асфальта.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
0 504
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Капитальный ремонт пройдет от центра до поворота на улицу Нариманова.

- Конечно, сейчас я получу десятки комментариев, почему нельзя было сделать ремонт летом? Нельзя, к сожалению. Денег не было, - заявил 14 октября глава администрации района Стефан Перевалов. - И то, что такая возможность появилась, - большая удача для нашего города. Под конец строительного сезона удалось получить дополнительное финансирование от областного правительства.

По его словам, технологии позволяют сделать дорогу качественно.

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