В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала

Там сняли верхний слой асфальта.

Капитальный ремонт пройдет от центра до поворота на улицу Нариманова.

- Конечно, сейчас я получу десятки комментариев, почему нельзя было сделать ремонт летом? Нельзя, к сожалению. Денег не было, - заявил 14 октября глава администрации района Стефан Перевалов. - И то, что такая возможность появилась, - большая удача для нашего города. Под конец строительного сезона удалось получить дополнительное финансирование от областного правительства.

По его словам, технологии позволяют сделать дорогу качественно.