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Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о гололедице

Тяжелые условия на дорогах будут наблюдаться до вечера понедельника, 14 октября.
Дмитрий Ивьев
09:18 сегодня
0 1142
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Как сообщили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег может идти до 21:00.

Водителей призывают быть аккуратными при передвижении по улицам города.

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
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ajax

В воскресенье, 13 октября городской

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