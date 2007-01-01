Калужских водителей предупредили о гололедице
Тяжелые условия на дорогах будут наблюдаться до вечера понедельника, 14 октября.
Как сообщили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег может идти до 21:00.
Водителей призывают быть аккуратными при передвижении по улицам города.
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Александр Митюрников
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....
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