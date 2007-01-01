Калужских водителей предупредили о гололедице

Тяжелые условия на дорогах будут наблюдаться до вечера понедельника, 14 октября.

Как сообщили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег может идти до 21:00.

Водителей призывают быть аккуратными при передвижении по улицам города.