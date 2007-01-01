Калуга встала в пробках после первого снега
Проблемы возникли в разных частях города.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Советской, Ленина, Жукова, Кирова, Либкнехта, Никитина, Тульской, Горького, Телевизионной и других дорогах.
Движение на участке улицы Чижевского между Ленина и Московской закрыто до ноября из-за работ водоканала.
Утром в городе произошло несколько ДТП.
- Авария в Турынино-1, результат - пробка до Ждамирово. Сев в автобус в 8:15, едем возле наземного перехода в 9:01. Рассчитывайте время выхода, - рассказала наша читательница.
Также машины столкнулись на Комарова у Каменного моста, на Ленина и Болдина.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....