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Новость дня Авто и транспорт

Калуга встала в пробках после первого снега

Сильный дождь, внезапный приход зимы, аварии и перекрытие дороги вызвали в Калуге сильные пробки утром в понедельник, 14 октября.
Дмитрий Ивьев
09:11 сегодня
0 3730
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Проблемы возникли в разных частях города.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Советской, Ленина, Жукова, Кирова, Либкнехта, Никитина, Тульской, Горького, Телевизионной и других дорогах.

Движение на участке улицы Чижевского между Ленина и Московской закрыто до ноября из-за работ водоканала.

Утром в городе произошло несколько ДТП.

- Авария в Турынино-1, результат - пробка до Ждамирово. Сев в автобус в 8:15, едем возле наземного перехода в 9:01. Рассчитывайте время выхода, - рассказала наша читательница.

Также машины столкнулись на Комарова у Каменного моста, на Ленина и Болдина.

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ILR

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

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ajax

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