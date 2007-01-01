Калуга встала в пробках после первого снега

Сильный дождь, внезапный приход зимы, аварии и перекрытие дороги вызвали в Калуге сильные пробки утром в понедельник, 14 октября.

Проблемы возникли в разных частях города.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Советской, Ленина, Жукова, Кирова, Либкнехта, Никитина, Тульской, Горького, Телевизионной и других дорогах.

Движение на участке улицы Чижевского между Ленина и Московской закрыто до ноября из-за работ водоканала.

Утром в городе произошло несколько ДТП.

- Авария в Турынино-1, результат - пробка до Ждамирово. Сев в автобус в 8:15, едем возле наземного перехода в 9:01. Рассчитывайте время выхода, - рассказала наша читательница.

Также машины столкнулись на Комарова у Каменного моста, на Ленина и Болдина.