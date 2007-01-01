+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге частично перекроют улицу Кутузова
Авто и транспорт

В Калуге частично перекроют улицу Кутузова

В воскресенье, 13 октября, будет закрыта одна полоса в районе дома №23, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
22:02 сегодня
0 374
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это связано с работами по восстановлению храма в честь Богоявления Господня.

Ограничения вводятся на период с 12:00 до 17:00.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Там фермеров - пара человек!

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
22:21 сегодня
28 20232
ajax

Позор городским чинушам!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
22:15 сегодня
1 1948
ajax

Чиновники, городские и ВУЗовские - позор!

...
Общество
Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки
22:13 сегодня
1 3572
Meshootka

Это новая точка притяжения от главарха

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
17:12 сегодня
4 8732
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:38 сегодня
28 20232
Александр Агапов

И цены на такси поднять.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:34 сегодня
28 20232
habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

...
Общество
«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 сегодня
1 1926
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 сегодня
5 2776
ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 сегодня
5 5210
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 сегодня
4 8732
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImJPRUJGa2kyUFV5UEdKbVhObUllOWc9PSIsInZhbHVlIjoiN1N1YlltcDVDczdaRWo3b0EwVENQNjFmN1haY3hROWk4dGpiZExHTy8xZk1QTUJVcHFMVm5CeXpIRGh0czRxTHBjMWVDRmZwWDc3bmlTdldBbEwvbzZwWXZ2SURTdGFQNitnQU9HbzlzUXdhL0lqZUJ3R3o3NXk1OEptdmpFUDBwK1cvSUpEQ1Y5TGtiK2g2RE4vRnJ5UTg3NGhVQ0N6ekt6dTBNVjhMK1R6UlVHcnFFT1Y3NDZubkw2bmxYMGtzdEJvc3RRUmN2bkIzSTVmUEVsSFlLdkgxZ05iS1VHUDNTQmFSSDM5dnNMb0N4WTZiZTNwWFNXd0QvRFpINGs5WnE3S2Q0MkNkWTF3N2RSbWdscFFnOEdCUFJ2L1hoaFVOWGpaNWxLcW9YNXBxOXVJZWJheWlnc2crMlVkRG1jekg5QWZLL2JQci9xS3NXZ1VhUE1ZekI2SVE3c0RSa002ZlI4TjJ2ZmdIdlMweDllRlZVUXJGVzZZb2pDZ3hNQVhTOWUrMHg4SUIvSXp6czBqV29GVmRqVzFmbVk4Mkg2Tk9tQnRtZEdpWVcrSlZob3hjRGMweTFLRzVRZmVtL1VYTXBEekVNWnZpNVNDb0x5T0lEc2pJVjkybUgxQVVxYllHb3MvMXN1MHdzaGo4bmNJYlcyUXUyWkpNdjArbmE2cU5GZDdDanFtUzhHWkFHd25QanpJUFJtMTZHdXV6ZzF1dnJGUDB6eEdUNHljUzBsS2FJbUtGSEsvaEgzek9tOTdLaFF4alBCY09SK0xjd0xpWVVGUHpWeG5iMXgwRDBtMXpqM3FVMW1tcWRtWHA5KzUyZnZpTytRVVMyVnE3cTNucCIsIm1hYyI6IjMyZjFmZDljYzkyMTM5MGJhNDY4MGZlMDMzZTU3NjM3N2EwOWMxOWEyM2ExYTBmNDRkNjYxNjRlNzdjNGE2NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ijl3NDJEUCt3NFpPME84Yys5VWRxb1E9PSIsInZhbHVlIjoiWEF5U1J4V3pnMVNhSVFpbXJzUXR2aWZsWHhaYzdVU0djZzNhazhUN3hWbHRkZk5PZyttV3RVSjFIckhXVnMrR0hrRmRjQW0zK0R3ZXozRVRsaFNEbk4rVVRqbGVia01UQXRlYkNMZzhHL1ZuYkVRL2ZyTG5Tb1lkNmErODBkVnREYWVzVWV2amN2NHo5d0hGKzI5OUN1Z0x0TmlFVk5mU0RGRURpb2ZSUEhZTUJUdnRjdDVJdFVEcE0vNWVzNmZWdXJtRmg2UWRON3Exa3UySGhXUmlNNTRidTVITG8rQlpRdDJsbnpSaW9uMW9pV3NBWE9ZNklSNHZ2MzhYaWlJeVhWbU9FNkd1Z0RqaFFtUDczTDZnNUloZjdabzJqVGZ3d3hCaVFTUEN1aTZCMW91L2M4dVdNbFA3OXVMZFg4ZmNYOHBHNitRMDFJNUFoajZmMGJDTDA0c0hYN1pkODRzUXRYUEs5alovNlMyVHpnRURDVVlwTnZkenBZQkxLMTJTazIzTnV2TGZlOXJWZ0dNRUpmMHB3NldkQ2lIKzZTSWE5TWRWY1BtVXdTakJ2UWxiMWVuc0hpT2UrTEFZeXlBRiIsIm1hYyI6ImU1YzZhMTVjZjNiNDNhYWYxYjY5NmZiY2M1YTcwZTk5MjM2ZDYxYjQ0MjM3NjM1ZTIwMWZiYzNkMDc0NTRmNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+