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В Калуге частично перекроют улицу Кутузова

Дмитрий Ивьев

В воскресенье, 13 октября, будет закрыта одна полоса в районе дома №23, сообщили в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 374 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники