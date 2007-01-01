В Калуге ищут деньги на ликвидацию ям на улице Фомушина
В нескольких местах там провалились люки ливневок. Очередное фото с опубликовали 11 октября в соцсетях.
Как пояснили в пятницу в официальном сообществе Правобережья в ВК, нужно разбирать примерно метр дорожного полотна, устанавливать новые колодцы и опорные плиты взамен разрушенных, укладывать и трамбовать щебень и только потом асфальтировать.
Сейчас городские власти ищут на это деньги.
Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.
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