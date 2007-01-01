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Авто и транспорт

Названы причины остановки троллейбусов в Калуге

В 7:25 произошло аварийное повреждение контактной сети, сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».
Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
0 1154
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По сокращенным маршрутам двигались троллейбусы №1, №2, №3 (внешнее кольцо), №18.

По внутреннему кольцу №3 не ходил.

В УКТ пояснили, что в 8:12 неисправность устранили и движение по маршрутам восстановлено.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 10.10
6 11300
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
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15:52 10.10
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Shredder

Теория заговора рулит.😎

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15:48 10.10
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Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

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15:29 10.10
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ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

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ecilop

"....не называя точные даты."

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14:52 10.10
2 6880
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

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14:39 10.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

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ajax

богодельнях

...
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13:52 10.10
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ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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