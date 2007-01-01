Отремонтирована дорога от Спас-Деменска до трассы А130

В порядок привели 7,5 километровый участок, сообщил 10 октября глава районной администрации Владимир Бузанов.

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На дороге уложили два слоя асфальта.

На днях в Спас-Деменске прошло совещание, на котором обсуждали планы по дорогам на 2025 год. Они будут опубликованы позже.