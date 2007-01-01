Отремонтирована дорога от Спас-Деменска до трассы А130
В порядок привели 7,5 километровый участок, сообщил 10 октября глава районной администрации Владимир Бузанов.
Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На дороге уложили два слоя асфальта.
На днях в Спас-Деменске прошло совещание, на котором обсуждали планы по дорогам на 2025 год. Они будут опубликованы позже.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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