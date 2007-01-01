В Калуге начали ремонтировать улицу Подвойского

Работы там начались 9 октября.

На одной полосе сняли верхний слой покрытия.

Эту улицу автомобилисты часто используют, чтобы объезжать пробку на Старом Торге.

Ранее в городской управе сообщали, что ремонт запланирован не только на Подвойского, но и на Переходной, Чернышевского, Постовалова, 2-м Тарутинском проезде и Киевском проезде.