+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
Новость дня Авто и транспорт

На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы

На этой неделе на перекрестке улиц Зерновой и Тарутинской, а также со стороны улицы Глаголева планируется укладывать асфальт, сообщил 10 октября городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
0 676
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На данный момент уложен асфальт со стороны улицы Путейской.

- После утверждения временной схемы организации дорожного движения будет открыто движение со стороны Тарутинской на Путейскую и с Путейской на Глаголева, - рассказал Денисов, не называя точные даты.

Также на Синих мостах готовятся начать монтаж контактной сети троллейбуса.

- Светофорные объекты после установки будут работать в тестовом режиме, - прокомментировал городской голова. - Оснастим их интеллектуальной системой: светофоры будут взаимосвязаны между собой, и при большом скоплении автомобилей время сигнала будет увеличено, чтобы усилить трафик и пропускную способность транспортной развязки «Синие мосты».

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1812 - город Боровск жестоко пострадал от наступления французов во время Отечественной войны 1812 года. 10 октября французские войска заняли город

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
10:18 сегодня
11 5175
Дмитрий Сергеевич

Надо просто перенести его ближе к арке, этот переход и всё, а тут убрать...

...
Авто и транспорт
В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
10:10 сегодня
2 1848
Александр Митюрников

Светофор с кнопкой, и будет нормально. А где Сквер мира у ХXI можно и убрать. До Плеханова 150 метров дойти.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
09:57 сегодня
23 14872
Булкин

Был разогнан и разорён..

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
09:25 сегодня
11 5175
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1798 – «10 ч(исла) был пожар, и с сего дня стали великие морозы». (Из записок купца Губкина)

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
09:25 сегодня
11 5175
mik27

русский мир

...
Авто и транспорт
В Калуге убрали светофор в Пучково: теперь люди идут километр до перехода или бегают через трассу
09:18 сегодня
1 1760
Роман Прохоров

Потому что. Потому что непонятно, зачем городу 100500 спортивных объектов, если бегать надо в центре, перекрывая и так небогатую инфраструктуру. Чем Сокол не угодил, Анненки, у Метро стадион и т.д.? Я скажу чем. Потому что эти события интересны от силы 2-3% населения, и никто туда не пойдет и не поедет. А тут с доставкой на дом. И всех мимокрокодилов запишем в участников и зрителей. Та же история с этим колхозом посреди города, именуемыми "ярмаркой". Сетевые магазины в каждом доме, вот негде колбасы купить.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
08:54 сегодня
23 14872
Alexandr Seva

Чиновники! Я понимаю, что конец года как и зима для коммунальщиков наступил неожиданно и это значит, что нужно доосваивать выделенный бюджет, но это не должно идти в разрез со здравым смыслом. Со здравым смыслом у нас тяжело, деревья попилены все подряд, разметку нанесли везде в том числе на единственных въездах и выездах из дворов. Недавно после каменного моста нарисовали пеш.переход, давайте и туда ткнем светофор на всякий случай. А почему нет? Светофор стоит 12-15 к примерно, с вашей накруткой за работы и чтобы никого не обидеть будет стоит 100к. 🤑

...
Авто и транспорт
В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
08:26 сегодня
2 1848
Pro Fun

Кликбейт такой беспощадный 🤮

...
Авто и транспорт
В Калуге лишение прав на полтора года грозит водителям, которые будут скрывать номера
21:47 09.10
1 2820
harier

Пробовали же так уже делать на Кирова-Московская. Калужские водятлы завыли, что им так неудобно и светофор перенастроили обратно. Теперь ноют, что им переходы вообще неудобны. Потом еще о чем-нибудь ныть начнут... Калужские водятлы - они такие ))

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
21:29 09.10
23 14872
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjZLOXRwY2lxZ1RQV3lNZ2hJZThQREE9PSIsInZhbHVlIjoickhGSzVMWmdpdWJnd3kwVnNnUkRHdHJ5b3F6UXVRdXM4QW9Gc0UrVUEvM29vWjZHZ2FuK3RvUkVuOFM3eDNUa2RZQzFKaTNneEcxdmJGUzdVUzhSL1NHbm9aQzNDdDFDQ1hyOURpcDUrelNlY05EYmltdEhpeUc4M3E0UDU0a1l2OTdBODZIa0tRZ2l4SUJkQTJjTXhSdVpIcHdybXRLUEZnQ2pDcnpPQnF1aGpRNStQZUdsRjRmWk52OW1EUGhZTzdDRlNSNHMrT1NnQkFaM1RiWFJkdlovajZPcTFFRGdnOTJjL0FwK1hiWm14WG0zUmRuRHoyeGNWc0NzaWVNQU9yMm11Qktmc2hBZmhpNUFNTWtGYXRMckpOLzlSb2ROMFFMZTI1L1JCOThsMVJOUkRmc1YwdUNuV2tYUk03cy94eHlyeHJZNFMvZ3luSWpsVDhBUGE1VXRRUFQxd0doN0N2Z1NNRnV5R3ZyL2hqMXAreDNURTdnbDY2YjhSWTVFREZnZDFWTEtmSnpqeUNjNzY0azJPV21iUDh1NitRVTRndUR0TlMwcDBUblN6NjVvMjBMQ0hjaDFOY1NYQkxQUHc0YnovdWU1VUlqWUlEVzR0bUt4Q0lVTm8vejJ1YXp6eHBYb2tYTkNGVVRwV1F1NEl5MzB2V2RmZWNvYVpJOWRaQ1lGWUpEYTUrVm1Pd3I4S2wxTlV5d3QxckVZcm5FV0hhUW1uOVgxWUdaa2xDUXFtTE5RRStkQWhPeStONVlxaW5ZMGdyWmNmRitmdWhINjhpQkFscDBIOUVDZ0xxZGtzM1BTN2p2ZWFJYnFjUFY3Y2I2WXlWVGN4YVlYSnBRWCIsIm1hYyI6IjI4NzQ2ZmJkYzU0ZGY0N2I1YWZjY2IzZWRkOThmYjJiNGE0NDg2ZWFmNDU0OTdjZDA4ZTFiZWM0NzYxMTg4ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkRXeW5XTE9ZbFkvUE1MYVZLbUwxL1E9PSIsInZhbHVlIjoiWjhuQjRYeE96a3RkVHRsZzJCbGQrYWFTN29HdDFwZk4zb01qSE8wSnluQkJ4aDlvTmtUNmRIQ2NCa0JXS2pYYXRWL1REMlF3bVlrQ0hIejhlK0o3OTgrOWhNQTFldzdNYUcxVUhRUnVxL1JuakNZdEFYOENhd2lpR0pUUTlkMFl4M1ZRUWNaWlFHKzU4dFBrbE9BSDJBU1VLUVFNZjl1T0theEpCU3RFR1hPQi9WOU5jQ1dscmRpa0JvU0cyZW1SRm93cWJWWFQ4MUJpNTRXWkVUSnpiMFd4dE44WDB0Z3VXZEJuWit1VFF5VUFxVnhjVU5EZ3JJNzAyVnZGbjAvV1hORnRVTDRhQ0hKNFBiSit4Y3hzSytna3ZydnF5bGtnd3I4aDBjS2F3M2NKaXBKTkxRL2pqUEoybk5YRjRadlEzTXdnaXhvTFZnVGxJSGpIYytZb3ZLUUVwaElOeE95bU9yM3BscW94VVIyZlNVd0Y0ZkV5ZjRDRTgySysyalQ1NkdVTUgrVEhicUd6YnlQd1VEdnJWa05odFpJYVJZNCtPNXdKUzZ5VnpTbGd1M0o0RGdBN2VVNjF3NDNjT2ZWNiIsIm1hYyI6ImVlNGU4OWE1NjYxZmU5MGM4NzY5YjA3ZjZhMjBiNWEzNzE4OGNkOGQ1ZDA0NzFmMmJhYWRkZGE4N2I0N2VjOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+