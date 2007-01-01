На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы

На этой неделе на перекрестке улиц Зерновой и Тарутинской, а также со стороны улицы Глаголева планируется укладывать асфальт, сообщил 10 октября городской голова Дмитрий Денисов.

На данный момент уложен асфальт со стороны улицы Путейской.

- После утверждения временной схемы организации дорожного движения будет открыто движение со стороны Тарутинской на Путейскую и с Путейской на Глаголева, - рассказал Денисов, не называя точные даты.

Также на Синих мостах готовятся начать монтаж контактной сети троллейбуса.

- Светофорные объекты после установки будут работать в тестовом режиме, - прокомментировал городской голова. - Оснастим их интеллектуальной системой: светофоры будут взаимосвязаны между собой, и при большом скоплении автомобилей время сигнала будет увеличено, чтобы усилить трафик и пропускную способность транспортной развязки «Синие мосты».